For fylket som helhet melder meteorologene at det kan ventes skiftende bris, nordvestlig opptil frisk bris utsatte steder først på dagen. Snøbyger på starten av dagen, vesentlig sør for Vestfjorden, ellers stort sett oppholdsvær.

For Sortland meldes det om bare skiftende bris, og minus tre grader først på dagen, mens det er ventet at temperaturen synker til minus fem og seks grader mot kvelden.

Og i dagene fremover er det ventet et fortsatt herlig vintervær.