Matt Damon-film spilt inn i Trollfjorden ligger an til å floppe

Nyheter

Den Oscar-vinnende regissøren Alexander Payne svidde av en god del av sitt budsjett på å spille inn deler av filmen i Trollfjorden i Vesterålen.

Et budsjett som var på godt over en halv milliard norske kroner. Innspillingen i Norge begynte i fjor sommer.

Filmen har imidlertid en lang vei å gå for å tjene inn utgiftene, etter en åpningshelg i USA som flere medier, blant andre New York Times, betegner som katastrofal.

De første tre dagene på amerikansk kino, i helgen som gikk, spilte «Downsizing» kun inn 38 millioner kroner.

Jedi best

Helgens mest populære film, «Star Wars: The Last Jedi», dro på sin side inn omtrent nøyaktig det «Downsizing» kostet, under sin andre helg på kino i USA.

Filmens store stjerne, Matt Damon, uteble forleden fra filmens premiere i USA.

Matt Damons nye film snart klar: Reklamefilmen til Trollfjord-innspilte «Downsizing» er ute Den offisielle filmreklamen til filmen «Downsizing me» er ute. Deler av filmen er spilt inn i Vesterålens perle, Trollfjorden. Det vises også i filmreklamen.

Det ble spekulert i om dette skyldtes kritikken han har fått for sin kommentar om #metoo-kampanjen, der han påpekte at det er forskjell på voldtekt og et klask på baken.

Damon oppga imidlertid selv at det var private årsaker til hans fravær. Hans far, Kent Damon, døde 14. desember etter flere års kreftsykdom. Han ble 74 år gammel.

Svake anmeldelser

«Downsizing» handler om en vitenskapsmann som kan forminske folk ned til 12 centimeters høyde, i et forsøk på å forhindre befolkningsveksten og redde miljøet.

Matt Damons rollefigur tror han kan få et bedre liv med mindre forbruk, inntil kona forlanger skilsmisse.

Matt Damon: – Jeg gleder meg enormt Matt Damon (45) mener han har trukket vinnerloddet i livet og tar med seg hele familien til Lofoten og Vesterålen på filminnspilling.

Filmen er regissør Alexander Paynes første med bred distribusjon i USA fra slippdato.

Den har fått lunken mottagelse av kritikere, med score på 51/100 hos Rotten Tomatoes, basert på sammenlagte poeng fra 175 anmeldelser.

«Downsizing» har norsk premiere 19. januar.