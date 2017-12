Harstad tollsted legges ned

Nyheter

– At Harstad ikke er et grensetollsted har bidratt til at også kontrolloppgavene er blitt færre med årene. Tolletaten ser derfor ikke lenger behov for å opprettholde den tollfaglige aktiviteten i byen, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.

Åpningstiden ved Harstad tollsted er betydelig redusert de siste årene og publikum bruker stadig oftere digitale tjenester i kontakten med Tolletaten. I fjor ble både oppgaver og ansatte overført til skatteetaten.

– Det er ikke lenger nok arbeidsoppgaver til de tre ansatte i Harstad, sier Joakimsen.