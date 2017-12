Giskes skjebne kan bli beseglet på tirsdag

Nyheter

På årets første arbeidsdag har Ap-leder Jonas Gahr Støre innkalt sitt sentralstyre til ekstraordinært møte klokken 13 i forbindelse med Giske-saken.

– Hvis Støre sier til sentralstyret at Giske ikke kan fortsette, så vil han få støtte for det. Da vil ikke Giske ha noe annet valg enn å trekke seg frivillig, sier Arne Strand, mangeårig kommentator for Dagsavisen, til NTB.

Giske legger seg flat og beklager oppførselen Ap-nestleder Trond Giske beklager sin oppførsel og tar selvkritikk. Folk som møter meg, skal føle trygghet og trivsel, ikke ubehag, understreker han.

Taust

– Giske har mistet så mye tillit både i partiet, hos Støre og nestlederkollega Hadia Tajik at det ikke vil være mulig for ham å fortsette, mener Strand.

En annen ting som tyder på at Giske er på vei ut, er at det er forbausende få som har stått opp for ham, påpeker han videre. Giske regnes for å ha et stort nettverk og mange støttespillere, særlig på venstresiden i Arbeiderpartiet.

– Det har vært helt taust fra de folkene som tidligere ville slått ring om ham, sier Strand.

Kommentator Aslak Bonde, som blant annet skriver for Morgenbladet, mener at Støre står i en ekstremt vanskelig situasjon dersom han har bestemt seg for at Giske må gå.

Maktkamp

– Støres problem er at han må få store deler av partiet til å forstå at beslutningen handler om Giskes egen oppførsel. Det er fortsatt veldig mange i Ap som oppfatter dette som en maktkamp, sier han.

I hele høst har det vært kjørt en beinhard kamp mot Giske etter at han overtok som finanspolitisk talsmann, utført av en relativt liten del av sentrale politikere i partiet, ifølge Bonde.

En av grunnene til misnøyen skal være at Giske ikke påtok seg mer ansvar for det elendige valgresultatet, til tross for at han var den reelle valgkampgeneralen, mener han.

Ap får hjelp av eksterne til å håndtere varslersakene Arbeiderpartiet innhenter juridiske råd for å sikre at varslene mot blant andre nestleder Trond Giske blir håndtert på riktig måte.

Vurderer anmeldelse

Et ytterligere signal om krisen i Ap kom torsdag, da Ap-politiker og stortingsvara Leif Sande truet med å anmelde Ap-rådgiver Anne Odden for drapstrusler fordi hun la ut et bilde av ham i en intern Ap-gruppe på Snapchat påtegnet en blink med teksten «Fin blink for en Magnum 44».

Sande har i flere blogginnlegg tatt Giske i forsvar og mener det er dette som har provosert Odden. Odden har imidlertid påpekt at bildet ble lagt ut før Sandes innlegg om Giske, som en kommentar til et annet og omstridt innlegg om Ap-rådgiver Ingunn Yssen.

Leder for Ap-sekretariatet Hans Kristian Amundsen omtaler saken som en enkeltepisode.

– Det er ingen grunn til å tolke den inn i en større sammenheng. Anne Odden beklaget umiddelbart, offentlig og direkte til Leif Sande, og kalte det en svært dårlig spøk. Jeg ser ikke at dette skal få noen videre konsekvenser, sier Amundsen til NTB.

Målbærer støtte

Aslak Bonde mener Sande målbærer støtten til Giske som fortsatt finnes i store deler av partiet.

Samtidig tror han at Facebook-innlegget til Hadia Tajik, der hun omtaler flere av varslene mot Giske som «rystende lesning», vil føye seg inn i rekken av grunner til at Giske må gå.

– Det er lite sannsynlig at begge kan forsette, sier han.

– Det vil i så fall gi Tajik et stort forklaringsproblem. Enten må hun jobbe sammen med en hun mener har oppført seg rystende, eller så tror hun ikke lenger på varslerne, legger han til.

Mer i vente

Dersom Giske trekker seg som nestleder, vil trolig han også måtte trekke seg som finanspolitisk talsmann, tror kommentatoren.

– Han kan jo ikke, etter å ha blitt desavuert som nestleder, fronte Ap i veldig mange saker. Det vil bli oppfattet som en provokasjon og som at partiet egentlig ikke har tatt varslene på alvor, sier Bonde.

