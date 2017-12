Nyheter

Vi er snart ved inngangen til et nytt år. Vi vil gi deg en god start og muligheten til å vinne 1.000 kroner. Det du trenger å gjøre er å sende inn et nyttårsbilde til oss via nedlastingsstedet lenger ned i saken.

En vinner i hver av de fem vesterålskommunene vil bli kåret, og vinneren i hver kommune vil motta en premie på 1.000 kroner.

Du kan sende inn så mange bilder du vil.

Vinneren blir kåret like over nyttår.

Send inn ditt bilde hit.