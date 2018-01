RiksTV-kundene får fortsatt se TV 2

Nyheter

Distribusjonsavtalen mellom TV 2 og RiksTV, som gjelder samtlige TV 2-kanaler, videreføres. Dersom partene ikke hadde kommet til enighet, ville alle TV 2-kanalene forsvunnet fra skjermen hos RiksTV 1. januar 2018.

– Vi er glade for at vi unngikk en situasjon med svarte skjermer. Det er store endringer i TV-markedet som skaper store utfordringer og muligheter for både innholdsleverandører og distributører. Dette skal vi arbeide med i tiden som kommer, sammen med alle våre distribusjonspartnere, sier Sarah C. J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 i ei pressemelding.

– Dette er en gladnyhet til alle TV 2-seere blant RiksTVs kunder, som nå kan følge videre med på Tour de ski og få med seg kveldens Farmen kjendis-premiere, sier Willand.

– Svært fornøyde

– Vi er svært fornøyde med at vi landet en avtale med TV 2. Det har vært tøffe forhandlinger gjennom flere uker – og begge parter var klare på at vi ikke ønsket svarte TV 2-skjermer. Heldigvis ble det en lykkelig slutt, sier administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV.

Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV skjønner at mange var bekymret for at TV 2-kanalene skulle forsvinne for en periode.

– Ja, jeg må tilstå at jeg er veldig tilfreds med at vi nå er blitt enige – og at vi dermed slapp en konflikt mellom partene. Det er abonnentene og seerne som hadde blitt taperne. TV skaper engasjement, og det er godt å slippe svarte TV 2-skjermer, sier Jérôme Franck-Sætervoll.

Nå retter RiksTV-sjefen blikket fremover mot positive problemstillinger.

– Nå står vi foran en tid med masse TV-titting, og vi vet det er mange som har gledet seg til premiere på både «Farmen kjendis» og «Øya» i kveld – og ikke minst Tour de ski som pågår denne uka. I tillegg kommer både kjente og nye programmer på TV 2 framover, slik som «Hver gang vi møtes» og sesong 2 av Anne Holt-serien «Modus». Den nye avtalen med TV 2 sikrer blant annet at våre kunder kan fortsette å se TV 2s innhold hvor og når de vil, ikke minst også snart på PC og Mac, sier Jérôme Franck-Sætervoll.