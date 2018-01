VOL-redaktør: – Noe fylkesmannen ikke trenger å legge seg borti

Nyheter

Lokalaviser bør unngå betalingsmur på saker under alvorlige hendelser som ekstremvær. Det mener fylkesmannen i Nordland, som har evaluert krisehåndteringen i forbindelse med ekstremværet «Ylva» ifølge NRK Nordland.

– Det store bildet er at mediene er flinke, men det er noen unntak. Vi ønsker at så mange som mulig av mediene unngår betalingsmur når det er krisesituasjoner, sier underdirektør Karsten Steinvik hos fylkesmannen til kanalen.

«Ylva» feide over Nord-Norge i november i fjor og forårsaket skader for 150 millioner kroner. Under slike hendelser mener fylkesmannen at nyheter bør være tilgjengelige for alle og ikke ligge på pluss eller bak betalingsmur.

– Ikke et problem for oss

Redaktør i Vesterålen Online, Geir Bjørn Nilsen, mener dette ikke er et problem for hans egen avis.

– For VOL er ikke dette ei problemstilling som det er verd å bruke tid på. Det finnes jo aviser som kjører alt innhold bak betalingsmur, det gjør ikke VOL. Vi kjører i dag saker om slike hendelser som for eksempel ekstremvær åpent. Vi vil kanskje i fremtida ikke kjøre alt åpent, eksempelvis intervjuer med folk som blir påvirket av uvær og andre hendelser. Hendelsesnyheten og det som er under utvikling vil være åpent for alle.

– Hva tenker du om at fylkesmannen går inn og sier dette til media?

– Jeg tenker at dette er noe norske avisredaktører klarer å finne ut av selv og jeg syns utspillet er helt unødvendig. Norske aviser har et samfunnsoppdrag som skal løses og det er noe som alltid ligger i bakhodet til enhver redaktør.

– Betimelig

Tidligere VOL og Sortlandsavis-redaktør, som nå er redaktør i nettavisen Medier24, Gard Lehne Borch Michalsen, mener på sin side at fylkesmannens utspill er på sin plass.

– Jeg synes utspillet er interessant, og kanskje også betimelig. Avisene må huske at de også har et samfunnsoppdrag - som når det er kriser, ekstremvær og andre situasjoner hvor journalistikken i ytterste konsekvens kan bety noe for liv og helse, sier redaktøren og fortsetter:

– Nettavisene bør også huske på at det kan være å «pisse i buksa for å holde seg varm» å lukke denne typen viktige nyheter. En lokalavis skal være en lokal allmennkringkaster, og bør ha en funksjon på nett også for dem som ikke er abonnenter. De fleste nettaviser har heldigvis flere lesere enn antall abonnenter - og hvis disse leserne ikke får relevant og interessant innhold, gjør ikke lokalavisen jobben sin.

– Det meste er åpent

Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø sier til NRK hun opplever at lokalavisene stort sett gjør gode vurderinger:

– Mitt inntrykk fra den kontakten som vi har med norske redaktører er at de er sitt ansvar bevisst og legger ut de viktigste sakene åpent og ikke bak ei betalingsløsning.