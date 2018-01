Nødetater rykker ut til trafikkuhell i Øksnes

Nyheter

Både ambulanse og brannvesenet fra Myre er rykket ut til et trafikkuhell.

Ifølge operasjonsleder hos politiet i Nordland er det kun en bil involvert.

-Trafikkuhellet har skjedd på Frøskelandsfjellet, i nærheten av Elvenes i Øksnes. Det er en bil som har mista veigrepet i en sving, den har mista veigrepet og kjørt rett ut og inn i auotvernet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson.

Det er føreren av bilen som selv har meldt fra om ulykken.

– Føreren har varslet oss, og vi har sendt ut trippelvarslel, både brann, ambulanse og politi rykker ut. Politiet rykker ut fra Sortland, sier han.

Kvinnen i ulykkesbilen klager over smerter i ryggen, ifølge politiet.

Det var i et svingete parti på Frøskelandsfjellet at føreren mistet kontroll over bilen.

Veien er nå ryddet og åpen for ferdsel.