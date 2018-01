CNN og New York Times favoritter til å vinne Trumps «Fake News»-kåring

Nyheter

Oddsekspertene hos Europas største nettspillselskap, Unibet, har fått med seg Trumps kåring over «Fake News» i 2017. Etter å ha sett nøye gjennom tweeter og andre uttalelser Trump har kommet med, har de kommet frem til at det høyst sannsynlig ender opp med at New York Times eller CNN ender opp med den tvilsomme æren av å vinne presidentens gunst.

Ordbruk og antallet tvitringer

– Basert på antall tvitringer og ordbruk i andre uttalelser, har våre oddseksperter kommet frem til at det er over 31 prosent sjanse for at CNN «vinner», og nesten 29 prosent sjanse for at det blir «The Failing New York Times». Det betyr altså at det er større sjanse for at en av de to vinner, enn for resten av feltet til sammen sier PR-manager Steffen Løvholen i Unibet i ei pressemelding.

Odds endrer seg imidlertid ettersom spillerne plasserer sine spill, så det er muligheter for endringer mellom nå og siste innleveringsfrist.

De største hoggestabbene

– Hvordan oddsen endrer seg frem til den store dagen er vanskelig å si, men oddsavdelingen mener at det er rimelig å anta at oddsen på CNN og New York Times kommer til å synke – i hvert fall til å begynne med. CNN og New York Times er de største hoggestabbene når presidenten omtaler «Fake News», forteller Løvholen.

Det er også et veldig tydelig skille på oddsen avhengig av hvilken side av det politiske termometeret nyhetsformidlerne befinner seg på.

– Alle «favorittene» - CNN, New York Times, Washington Post og Buzzfeed – befinner seg etter amerikansk målestokk ganske langt til venstre. De to minst sannsynlige, derimot, er Breitbart og FOX News, som jo har vært Trumps bærebjelke både under kampanjen og etter valget. Hva Trump anser som «Fake News» ser med andre ord ut til å følge politiske linjer ganske klart, i hvert fall ifølge våre oddseksperter, sier Løvholen.