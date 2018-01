Analytiker: – Siste rekordår for sjømateksport på en stund

Nyheter

Sjømateksporten målt i kroner satte ny rekord for femte året på rad i 2017.

– Seiersrekken kan imidlertid være over for nå. Årsaken er at hoveddriveren bak de stadig nye rekordene har vært stadig høyere laksepriser, støttet av flate volumer, sier senioranalytiker på sjømat i DNB, Dag Sletmo, til Finansavisen.

– I år vil det norske volumet vokse med nærmere 10 prosent, og det vil bidra til å redusere prisen. Dermed vil verdien av lakseeksporten antakelig falle litt i år, sier Sletmo.

Laks var den viktigste arten for norsk sjømateksport i 2017, og sto for 68 prosent av den totale eksportverdien.