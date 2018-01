Flertall for å pålegge helsepersonell vaksinering

Nyheter

Sykepleien har snakket med de helsepolitiske talspersonene, og av de større partiene er det bare Venstre som ikke støtter forslaget fra Sveinung Stensland i Høyre. Han vil kreve at alt helsepersonell har tatt vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, blant annet for å unngå at de kan smitte pasienter med meslinger og andre sykdommer.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud er positiv til obligatorisk vaksinering av helsepersonell, under visse forutsetninger.

– Man må se an hvilken type jobb helsepersonellet skal gjøre. Skal du for eksempel jobbe med barn eller andre med dårlig immunforsvar, bør du være vaksinert. Men er det for eksempel helsemessige årsaker til at du ikke får vaksinert deg, må det kunne gå an å jobbe som sykepleier likevel, sier Hoksrud til Sykepleien.

SVs Nicholas Wilkinson frykter ikke at vaksinepåbud utgjør et yrkesforbud for enkelte.

– Hvis din personlige overbevisning gjør at du kan utsette barn for å komme i livsfare, så kan du ikke ha en sånn jobb. Jeg kan nesten ikke forstå at det er et spørsmål, engang, sier Wilkinson.

Det eneste partiet som sier klart nei, er Venstre.

– Det å pålegge enkeltpersoner medisinske inngrep av hensyn til kollektive behov, reiser noen liberale dilemmaer for meg som gjør at jeg ser saken litt annerledes, sier Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsmann i Venstre.

