Gir unntak for leieskipperforbud for fødselspermisjon

Et generelt forbud mot å bruke leieskipper på båtene i åpen gruppe, ble innført fra nyttår.

Ifølge regjeringa er målet å begrense antallet båter i åpen gruppe, og beskytte kvotegrunnlaget for dem som vil etablere seg. De velger likevel å gi et unntak til kvinnelige skippere som skal i fødselspermisjon.

– Det er viktig å legge til rette for at kvinner kan delta i norske fiskerier, også som aktive fartøyeiere. Det ble helt naturlig å åpne for en dispensasjon her. Kvinnelige fartøyeiere som deltar i åpen gruppe må kunne gå ut i fødselspermisjon uten at det går ut over fartøyets inntektsgrunnlag, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Ifølge departementet har de erfart at forbudet kan slå uheldig ut for kvinnelige fartøyeiere i fødselspermisjon.