Klart for kommunale vigsler i Vesterålen

Nyheter

VOLs ringerunde til vesterålskommunene viser at de er klare for å ta imot par som ønsker å vies.

Fra nyttår ble nemlig vielser flyttet fra rettssystemet til kommunene. I praksis betyr det at par må gå til rådhuset i stedet for tingretten for å bli viet.

To par klare

Alle kommunene i Vesterålen er klare for å ta imot henvendelser fra par som vil gifte seg, men det er bare noen av kommunene som har fått konkrete henvendelser.

I Øksnes er det et par som ønsker å gifte seg kommunalt i august. De skal være fra Sortland, så dette er muligens det samme paret som i fjor tok kontakt med Sortland kommune, da hadde ikke Sortland de formellene tingene på plass ennå. Det har de nå, ifølge ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Hun sier de ikke har noen vielser planlagt foreløpig, men at de er i ferd med å gjennomgå rutinene for disse vielsene.

Det andre paret som foreløpig skal vies i kommunens regi, er et par i Hadsel. Der skal vielsen skje alt i februar.

Rådmann og ordfører

Ingen par har meldt interesse i Bø eller Andøy. Men de er klare, forsikrer ordfører Jonni Solsvik i Andøy.

– Vi gjøre det verdig. Det er klargjort et rom i rådhuset, men jeg ser ikke bort fra at vi kan få henvendelser på å få vielser utafor rådhuset. Jeg har sagt at jeg vil være fleksibel innenfor rimelighetens grenser, både når det gjelder tidspunkt og sted, sier Solsvik.

Om noen skulle ha noen kreative ideer, som å vies mens de hopper i fallskjerm, avviser Solsvik at det er aktuelt. Det er nemlig han som vier i Andøy - sammen med varaordfører og rådmann. Flere av kommunene har valgt denne løsningen - slik at hvis noen for eksempel ikke skulle ønske å vies av ordføreren av politiske grunner, har man et apolitisk alternativ i rådmannen.

Hvis vielsen foregår på rådhuset og innenfor kommunens arbeidstid, er det gratis. Hvis paret ønsker vielse utenfor rådhuset eller utenfor arbeidstid, påløper det noen kostnader.