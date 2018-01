Krisemåling kom ikke som noen overraskelse på Støre

Nyheter

Arbeiderpartiet faller hele 5,7 prosentpoeng til historisk svake 20,1 prosent oppslutning i en meningsmåling Norstat har utført for NRK.

Fire av ti velgere som stemte Arbeiderpartiet ved stortingsvalget i fjor høst, har nå vendt partiet ryggen. Det tilsvarer over 300.000 velgere. Oppslutningen like over 20-tallet er 7,3 prosent svakere enn valgresultatet, som var Arbeiderpartiets nest svakeste siden andre verdenskrig.

Ikke overrasket

Partilederen manet til hard jobbing da han ankom NHOs festmiddag i Oslo Spektrum tirsdag kveld.

– Det er et fryktelig dårlig tall, men med de fire ukene vi har bak oss, må jeg ærlig si at jeg ikke er veldig overrasket, sier Støre til NTB.

Han mener det er bra den dårlige målingen kommer på starten av året. Nå må Arbeiderpartiet jobbe for å vinne tilbake oppslutningen blant velgerne.

– En kollaps

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen påpeker at Ap er halvert fra målinger på 40-tallet for litt over to år siden.

– Vi må tilbake til maktkampen mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende svake målinger for Ap. Ser vi fra i fjor sommer og fram til nå, så er det vanskelig å kalle dette noe annet enn en kollaps, sier Marthinsen til NTB.

– De fleste av de velgerne vi har mistet, har satt seg på gjerdet. De kan vinnes tilbake, sier Støre.

Ifølge bakgrunnstallene har hver femte Ap-velger fra september nå satt seg på gjerdet.

Mistet tillit

Marthinsen mener at Aps problemer er mer omfattende enn velgerflukten som faller sammen med at all oppmerksomhet har vært rettet mot varslersakene – som endte med at Trond Giske trakk seg som nestleder søndag kveld.

– Valgforskningen viser at Ap har mistet tillit i en rekke saker som er viktig for dem, som sysselsetting, helse og omsorg. Velgerne tror ikke på partiets saker. Så får du denne persondramatikken på toppen. Da har det blitt umulig å snakke om politikk, sier han.

Støre sier følgende på spørsmål om Aps problemer stikker dypere enn varslersakene:

– Det handler om politikk og det handler om organisasjon, og vi skal jobbe hardt med begge deler.

Tung uke

NRKs måling er tatt opp mellom 2. januar og 8. januar, altså fra dagen etter at Giske ble fritatt på ubestemt tid og fram til dagen etter at han trakk seg.

Nettstedet Poll of polls har ifølge NRK kun notert seks enkeltmålinger for Ap under 24-tallet siden de begynte å samle alle meningsmålinger i 2008. Aldri har målingene vært under 22 prosent for Ap.

– De sakene vi har stritt med de siste ukene har ført til at vi ikke har kunnet snakke om politikk. Og da er det ikke overraskende at velgerne straffer oss, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen til NTB.

Minner om 14 prosent

Johansen tror velgerne kan vinnes tilbake dersom Ap i de store byene igjen kan begynne å snakke om politikk og sette dagsorden.

– Mitt utgangspunkt er at velgernes gunst må vinnes hver dag. Ap har vært langt nede før. Vi hadde 14 prosent på enkeltmålinger i 2002. Nå skal vi opp igjen, sier byrådslederen.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier at hun er forberedt på at det vil ta tid.

– Vi står midt i krevende saker, som kommer rett etter en krevende høst. Det må vi jobbe oss gjennom, også med mål om å få fram hva Ap vil med politikken, sier hun til NTB.

Nær blågrønt flertall

Dersom NRKs måling hadde vært valg, ville Høyre, Frp, Venstre og KrF fått til sammen 91 mandater på Stortinget, selv om Venstre havner under sperregrensen med 3,6 prosent (-0,3).

– Arbeiderpartiet kommer ikke fram med sin egen politikk, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Med en fremgang på 1,9 prosentpoeng til 28,7 prosent for Høyre og Fremskrittspartiet stabilt på 14,9 prosent (+0,2), ville de tre partiene som nå forhandler om en regjeringsplattform på Jeløya samlet fått 83 mandater dersom denne målingen hadde vært valg.

Det er to mandater unna borgerlig flertall på Stortinget – uten at KrF er med. KrF ligger stabilt fra desembermålingen med en oppslutning på 4,6 prosent.

SV går fram 1,2 prosentpoeng til 8,3 prosent – partiets beste NRK-måling på ni år. Senterpartiet holder også grepet om sine velgere med en oppslutning på 12,2 prosent – fram 1 prosentpoeng.

De øvrige partiene får følgende oppslutning – med endringer fra desember i parentes: Rødt 2,9 (+1,2), MDG 2,7 (-0,3) og andre 2 (+0,8).

