Mildvær, regn og stor snøskredfare

Tirsdag blir det mildvær, med skyer og regn i Nordland. I Vesterålen ser det ut som om vi får noen regnbyger inn over regionen første del av dagen, med opphold utover ettermiddagen og kvelden. Det er meldt sørvest liten kuling utsatte steder i Nordland, men trolig får vi ikke fullt så mye vind i vår del av fylket.

Temperaturene vil ligge på opp mot seks plussgrader.

Det er også ventet stor snøskredfare i Lofoten og Vesterålen tirsdag, og det advares mot å ferdes i skredterreng. Yr.no melder at det også er fare for at skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse.