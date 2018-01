Nyheter

Etter et par dager med mildvær og regn, melder meteorologene om skyfri himmel og pent vær for onsdagen i Nordland. Et høytrykk bygger seg opp i øst og vil prege været framover.

I Nordland er det meldt østlig bris, med frisk bris utsatte steder. Temperaturene onsdag vil ligge på to-tre plussgrader først på dagen, men krype ned på minussida utover ettermiddagen og kvelden.