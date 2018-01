Flere velger å spre asken i naturen etter sin død

Nyheter

Tall som avisen Dagen har samlet inn fra fylkesmenn i hele landet viser at det var flest innvilgede søknader i Vestfold, med 142. Det er riktignok en nedgang på 29 fra 2016. Hordaland følger etter med 136, 14 flere enn året før, mens Østfold hadde 125 (+27) og Aust- og Vest-Agder 124 (+18). Færrest innvilgede søknader hadde Finnmark, med 21, fire flere enn i 2016.

Det er tillatt å spre asken på åpent hav, i fjellet og i større elver og innsjøer, riktignok gitt at man har fått tillatelse fra Fylkesmannen. Alle over 15 år kan søke, og etterlatte kan få tillatelse til å spre asken dersom man kan dokumentere at dette var et ønske avdøde hadde.

– Dette er en utvikling i den tiden vi lever i, der stadig flere mener at kroppen først og fremst er en del av naturen, fremfor gravferd og et kristent fellesskap på kirkegården, sier professor og religionsforsker Dag Øystein Endsjø ved Universitetet i Oslo til avisen.