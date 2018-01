Sandberg åpner for statsråd-skifte

Nyheter

Dette ifølge Ilaks.no.

Venstres inntreden i regjeringen fører til at flere nye ministere vil bli presentert denne uka. Fiskeriminister Per Sandberg åpner nå døra og slippe nye inn på sin ministerplass.

– Lakseprotokollen med Kina signerte jeg, som kjent, i mai i fjor. Jeg skal besøke Kina i mai i år også, men hvilken statsråd jeg er når jeg skal besøke Kina i mai, ja, det må dere leve i spenning for å vite, sa han hemmelighetsfullt til de fremmøtte under to-dagers konferansen Sjømatdagene ifølge Ilaks.no og åpner dermed døra for at det kan komme skifte også på hans plass.

Dermed kan det kanskje vandre en fiskeriminister fra Venstre inn dørene i løpet av uka.