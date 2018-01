Ønsker innspill til kåringen av «Årets reiselivsbedrift»

Nyheter

Prisen ble delt ut for aller første gang på Myre i fjor vinter. Da var det Hvalsafari AS på Andenes som fikk prisen for blant annet sterk økonomi, innovativ og internasjonal tenkning.

Nå skal en jury bestående av Erling Hilstad fra Fabrikken Næringshage, Stian Frivåg fra Fiskeriparken, Ellen Kachel fra Nordnorsk reiseliv, samt reiselivssjef i Vesterålen, Astrid Berthinussen, finne en ny verdig vinner.

– Vi skal gjøre stas på en bedrift som har gjort seg ekstra fortjent til dette i året som har gått, sier Berthinussen i en pressemelding.

Nå ber de om forslag til hvilken bedrift i regionen som fortjener heder og ære, samt markedsføring til en verdi av 50.000 kroner.

Visit Vesterålen har satt fem kriterier, hvor to eller flere må være innfridd for å bli nominert:

Bedriften er lokalt forankret, er medlem i Visit Vesterålen og har gjennom godt samarbeid økt interesse og salg av sitt produkt. Har fremmet regionen Vesterålen på en særdeles god måte i 2017. Bærekraft: Bedriften har gjort seg bemerket i sin vektlegging av samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig bærekraft. Innovativ på ett eller flere områder: nye produkter/tjenester, ny måte å distribuere eller markedsføre seg på. Spesielt kriterium for 2017: Bedriften har markert seg på sosiale medier med god historiefortelling i form av bilder, film eller aktiviteter. Bedriften skal ha satt seg selv og Vesterålen på kartet, og inspirert andre bedrifter til å gjøre det samme.

Alle kan levere forslag, da gjerne med begrunnelse, til reiselivssjefen. Fristen er satt til 15. februar. Vinneren kåres i mars.