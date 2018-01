Reisende kjøper mindre alkohol på Oslo lufthavn

Nyheter

Det er en nedgang på 3,3 prosent på ett år, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Salget av vin har falt med 4,7 prosent, salget av brennevin med 2,1 prosent og salget av øl med 0,1 prosent.

Totalt sett har imidlertid ankomstsalget av ren alkohol økt med 7 prosent, fra 706.118 liter til 755.720 liter totalt. I rapporten peker forskerne på at et økt antall utenlandsreisende i samme periode og et større utsalg kan legge til rette for et økt samlet salg selv om salget per reisende går ned..

"...det kan enten bety at et større utsalg nettopp ikke har noen effekt eller at salget per reisende er avtagende med antall reisende," henter det i rapporten.

Faller jevnt og trutt

– Salget av alkohol har falt jevnt og trutt de siste årene. Det er særlig salget av brennevin som går ned. Folk handler sjelden kvoten, det er en myte, sier Håkon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway, til P4.

Folkehelseinstituttet utførte beregningene på oppdrag fra helseminister Bent Høie (H) som i Stortinget fikk skriftlig spørsmål om omsetningen fra KrFs Olaug Bollestad. Hun ville vite om det økte salgsarealet ved lufthavnen har påvirket omsetningen.

Ny hall

Oslo lufthavn ble i april utvidet med ny ankomst- og avgangshall. Flyplassen har nå en kapasitet på 32 millioner reisende i året, mot 17 millioner før utvidelsen.

Folkehelseinstituttet sammenlignet taxfree-omsetningen i perioden fjerde kvartal 2015 til andre kvartal 2016 med omsetningen i samme periode året etter.