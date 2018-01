Leteaksjon utenfor Tromsø etter nødsignal fra ukjent fartøy

Nyheter

Like etter klokka 16 fikk Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge en melding fra en båt som hadde hørt to mayday-signaler på maritim radio.

HRS iverksatte da et større søk, men foreløpig er søket resultatløst.

– Det er et omfattende søk i området i fjordene i og rundt Grøtsund. Søket fortsetter i uforminsket styrke inntil videre, sier Rune Danielsen, redningsleder i HRS Nord-Norge til NTB like før klokka 19.

Søket er ledet av kystvaktskipet KV Heimdal. Og to skøyter fra Redningsselskapet, RS Skuld og RS Gideon samt en rekke andre fartøyer i området bistår i letingen.

Tirsdag kveld melder HRS Nord-Norge at søket er avsluttet. Da var et større område var gjennomsøkt, uten at noe fartøy i nød ble funnet.

– Vi håper ingen misbruker mayday-begrepet, skriver de på Twitter.