Saken med den nakne mannen som tok seg inn i stall, er ferdig etterforsket

Hendelsen i fjor høst, skjedde i Lofoten, men den mistenkte gjerningspersonen er opprinnelig fra Vesterålen.

Den samme mannen har tidligere vært siktet for å ha tatt seg inn urettmessig i to fjøs i Vesterålen. Den gang ble det antatt at han ville utføre seksuelle handlinger på hestene. Det ble blant annet funnet en sekk med glidemiddel, sprøyter og sexleketøy ved det ene tilfellet. Han skal også ha sagt til en av hesteeierne at han var i stallen for å «kose med» hestene.

Sakene fra Vesterålen ble henlagt, men mannen måtte betale et forelegg. Nå er saken fra Lofoten ferdig etterforsket.

– Etterforskninga anses ferdig, det ligger nå til påtalemyndigheten å vurdere tiltalespørsmålet, sier politiadvokat Steffen Ravnåsen til VOL.

Ravnåsen ønsker ikke å si noe om konklusjonen av etterforskninga, eller hva politiet anbefaler skjer videre med saken.

– Det er sendt en innstilling til statsadvokaten. Jeg kan ikke si noe om innholdet i denne innstillinga, sier han.