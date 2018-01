Nyheter

Helga ser ikke så verst ut værmessig for oss i Vesterålen. Lørdag melder meteorologene om dreining til sørøst bris, med frisk bris utsatte steder i Nordland. Det varsles pent vær, og for det meste blå himmel, men det kan også skye noe til. Trolig får de fleste også et etterlengtet gjensyn med sola.

Temperaturene varierer, men ligger på minussida. Det kan bli opp mot syv-åtte minusgrader enkelte steder i Vesterålen lørdag.