– Ikke noen tvil om at de er blant de beste i landsdelen

Nyheter

20 skiløpere fra seks ulike klubber i Vesterålen har i helga deltatt i kretsmesterskapet på ski i Klungsetmarka på Fauske. Lørdagens konkurranser i klassiske distanser endte med gull til Melbo ILs Bastian Holst og Alsvåg ILs Johan Nordeng, samt sølvmedaljer til Vegard Bråthen (Alsvåg), Mikkel Arntsen (Sortland), Andrine Elvenes (Sortland), Ingrid Sørensen (Stokmarknes) og Sivert Nordeng (Alsvåg).

Johan og Bastian ble kretsmestere Vesterålsløperne markerte seg under første dag av helgas kretsmesterskap i langrenn på Fauske.

Doble kretsmestere

Søndag var det duket for kretsmesterskapets andre og siste dag.

Både melbuværing Bastian Holst og alsvågværing Johan Nordeng var nok en gang suverene, og tok nye gull på henholdsvis 7,5 kilometer fristil i 17-årsklassen og 5 kilometer fristil i 15-årsklassen. Ingrid Sørensen fra Stokmaknes hadde beste tid i 18-årsklassen. Mikkel Arntsen leverte også solid innsats med å ta sølv i seniorklassen for andre dag på råd, det samme gjorde Sivert Nordeng (Alsvåg IL) og Vegard Bråthen (Alsvåg IL) i sine klasser. Marthe Markussen (Melbo IL) tok også sølv i 16-årsklassen.

Halvard S. Pettersen i Melbo IL oppsummerer helga på vegne av skiklubbene i Lofoten og Vesterålen:

– Det har vært en veldig vellykket helg, med mange gode prestasjoner, selv om ikke alle resulterte i medaljer. Vi har også hatt fantastiske forhold og Fauske IL har levert et prima arrangement. Vi har reist med løpere fra Melbo, Stokmarknes, Stålbrott, Sortland, Alsvåg, Bleik og Lofoten. Vi er som en stor familie, vi har bodd sammen og har et veldig godt samhold, sier Pettersen.

Gode over tid

At Holst og Nordeng ble doble kretsmestere, var det få som ble overrasket over.

– Det er ikke noe tvil om at de er blant de fremste løperne i sine årskull i landsdelen. De har vært gode over tid, og ville nok også klart seg godt i nasjonal sammenheng. Vi har mange gode løpere som ligger hakket bak, så det jobbes veldig godt i klubbene, sier Pettersen.

Han håper de gode resultatene, og ikke minst den siste tids snøforhold, skal inspirere flere til å få på seg skiene.

– Det er ikke til å legge skjul på at rekrutteringa ikke har vært så god etter mange snøfattige vintre. Hittil i år har vi hatt en fantastisk skivinter, og vi håper det kan bidra til at vi får et løft på rekrutteringssida, sier han.

Hovedlandsrennet

Neste store konkurranse for 15-16-åringene er Hovedlandsrennet i begynnelsen av mars. Da skal både Tuva Pettersen, Marthe og Andreas Markussen og Sebastian Hansen fra Melbo IL, samt Alsvåg-løperne Johan og Sivert Nordeng måle krefter mot løpere fra hele landet.

– Det blir veldig spennende å se hvordan de ligger an, sier Pettersen.

I mars er det også NNM i Mosjøen.