Søviknes lover stø kurs i oljepolitikken

Nyheter

Under Jeløya-forhandlingene sikret Venstre blant annet at Lofoten, Vesterålen, Senja, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene ikke skal åpnes for oljevirksomhet de neste årene.

– Du må lese plattformen i sin helhet. Det viktigste du kan lese ut av den for olje- og gassektoren er at det er stø kurs, selv etter at Venstre kom inn i regjeringen, slår Søviknes fast overfor Aftenposten.

Han er fornøyd med plattformen og mener den sikrer den langsiktigheten som bransjen er avhengig av.

– Vi viderefører styrken i norsk petroleumspolitikk, nemlig at vi har et bredt flertall på Stortinget bak den, sier han.

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass sier de er skuffet over at det ikke blir konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, men at de ellers er fornøyd med linjene oljeministeren trekker framover.

– Oljeministeren definerer dette på vegne av regjeringen, og vi er glade for at han er så tydelig. Dette sammenfaller også med vår oppfatning av regjeringsplattformen, sier han.