Færre døde i primærnæringene i fjor

Til tross for en liten økning fra 25 til 27 slike dødsfall fra 2016 til i fjor, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. Fra 2012 til 2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall per år. I 2017 var det i alt 26 ulykker hvor arbeidstakere omkom. En av ulykkene førte til at to arbeidere omkom.

– 27 arbeidsskadedødsfall er 27 for mye. De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Færre i jordbruk, skogbruk og fiske

Innen jordbruk, skogbruk og fiske var det tre dødsfall i fjor. Dette er det laveste registrerte antallet i næringen for perioden 2012 til 2017, der det i gjennomsnitt ble registrert seks dødsfall per år.

Det var tre dødsfall innen forretningsmessig tjenesteyting i 2017, det samme som året før.

Utenlandske arbeidere

Seks av dem som omkom i fjor var utenlandske. Dette er det laveste registrerte antallet siden 2013. Andelen utenlandske arbeidstakere er på samme nivå i 2017 som gjennomsnittet for de siste seks årene.

Den lavere andelen skyldes at antall norske arbeidstakere som omkom økte noe sammenlignet med 2016, mens antallet utenlandske arbeidstakere som omkom gikk ned.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i andelen utenlandske arbeidstakere blant de omkomne er et tegn på at utviklingen har snudd. Det er likevel positivt å se at antallet utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb er betydelig lavere i 2017 sammenlignet med årene før, sier Vollheim.

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet. Også i fjor er bransjen den næringen som har flest dødsfall med sju mot åtte i 2016. Gjennomsnittet i næringen for perioden 2012 til 2017 er åtte dødsfall per år.

– Fortsatt har svært mange av virksomhetene i bygg og anlegg et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall, sier Vollheim.

Det var seks dødsfall innen transport og lagring i fjor. Det er to dødsfall flere enn året før. I alle de seks ulykkene var den omkomne arbeidstakeren fører av kjøretøy. Buss var involvert i to av ulykkene.

Innen industri var det fem dødsfall i 2017. Det er en økning fra de to foregående årene. Det var ingen registrerte dødsfall i næringen i 2016 og to dødsfall året før. I én av ulykkene innen industri i fjor omkom to arbeidere.

En kvinne omkom på jobb i fjor. Dette er det samme som i 2016. Kvinnen omkom som følge av en voldshandling. I perioden 2012 til 2017 har i gjennomsnitt to kvinner mistet livet per år.