Langrenn er TV-favoritten foran OL

Nyheter

Det viser en fersk undersøkelse levert av Ipsos på oppdrag for Riks-TV.

«Hvilken idrett følger du helst med på TV under OL?» var spørsmålet som de 1014 respondentene fikk.

Ingen av TV-idrettene kunne måle seg med langrenn der hele 65 prosent svarte at de helst ville se denne idretten under OL.

Skiskyting med 57 prosent og alpint med 37 prosent var de øvrige idrettene som fulgte på TV-pallen.

Denne pallplasseringen står seg gjennom samtlige aldersgrupper, og står sterkest hos de på 60 pluss. Her er andelen svar på de tre nevnte grenene på henholdsvis 77, 76 og 56 prosent. I tillegg står skihopping og skøyter sterkt hos de over 60 år, med 56 og 39 prosent.

Hos den yngre garde, de fra 18 til 29 år, er tallene noe lavere. Her svarer 59 prosent langrenn, 42 prosent skiskyting og 28 prosent alpint. Det er også denne aldersgruppen som har høyest score på idrettene snowboard (23 prosent), freestyle (15 prosent) og hockey (13 prosent).

Kvinnene er for øvrig generelt mindre sportsinteressert enn menn, og ligger noen prosentpoeng under mennene på samtlige idretter. Unntaket er imidlertid langrenn, der de ligger ett prosentpoeng over mennene, i tillegg til kunstløp – der fordelingen er på hhv. 5 og 12 prosent på menn og kvinner.