Opposisjonen hevder Solberg-regjeringen går mot høyre

Nyheter

Regjeringen går mot høyre med Venstre i regjeringskontorene, konkluderte en bredt sammensatt opposisjon etter at statsministeren tirsdag la fram regjeringserklæringen i Stortinget.

– Dette er videreføring av en Frp- og Høyre-politikk som med Venstres inntreden i regjering er blitt blå-blå-blå, sier Støre til NTB.

I sin redegjørelse la statsministeren vekt på seks utfordringer som regjeringen mener må løses for å skape et bærekraftig velferdssamfunn: Omstilling av økonomien, oppfyllelse av klimaforpliktelsene, et inkluderende arbeidsliv, gode velferdsordninger, reduksjon av fattigdom og et integreringsløft.

– Regjeringen vil arbeide for å løse disse utfordringene på en bedre måte. Satsing på kunnskap og kompetanse vil være avgjørende for å lykkes, sa Solberg.

Støre provosert

Støre mener på sin side at regjeringens mål er noe de fleste kan være enige i.

– Men virkemidlene svikter. Realiteten er økte forskjeller, lærerkrise i skolen, et mer brutalt arbeidsliv uten kompetanseløft, økte skattekutt og null leveranse på hvordan løftene skal finansieres, sier Ap-lederen, som mener at Solbergs ord og handling ikke henger sammen:

– Hun leste opp en setning om at organisert arbeidsliv er viktig. Det provoserer meg at hun bruker det som honnørord, når underteksten går i motsatt retning. De hevder de vil bekjempe arbeidslivskriminalitet, men anerkjenner at folk ikke organiserer seg og fryser fagforeningsfradraget. Det er en dårlig oppskrift, sier Støre til NTB.

For de rike

SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski sier at regjeringsplattformen er til for de rike i Norge.

– Økte forskjeller og klimakrisen møtes med forsvinnende få tiltak i regjeringserklæringen. Tvert om vil det øke. Det beste med denne regjeringen er at den ikke har flertall, sier Kaski til NTB.

I Jeløy-erklæringen går regjeringen blant annet inn for å holde Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene fri for oljevirksomhet i hele perioden og innføre flat CO2-avgift i alle sektorer. I tillegg åpnes det for å øke dieselavgiften for å få fart på elbilsalget, mens elbilfordelene videreføres.

Skatt og avgifter

Regjeringen vil også senke skattenivået og redusere eiendomsskatten fra maks sju til fem promille, øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten og fastholde fjerningen av arveavgiften.

– Dette er alvorlig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Skatteletter for de rikeste og avgiftsøkninger for de fleste av oss blir forsterket når Venstre går inn, sier han til NTB.

Politireform, regionreform og høyskolerefom – som Sp er imot – forsterkes også med Venstre i regjering, mener Vedum.

Pauseknapp

KrF-leder Knut Arild Hareide konstaterer at KrF kunne blitt enige om en regjeringserklæring med Høyre, Frp og Venstre.

– Men det er når prioriteringene skal gjøres i Stortinget at forskjellene kommer fram. Rusreform, barnefattigdom og verdiskaping er noe alle i Stortinget kan nikke til. Men det gjenstår å se på gjennomføringen, sier Hareide.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson mener regjeringen har trykket på pauseknappen.

– Hovedbildet er at Erna og Trine har satt seg på pauseknappen. Vi får ikke noe grønt arbeidsliv, men sju ganger så store investeringer på olje og gass som fastlandsindustrien. Det er dramatisk, sier han.

Rødts Seher Aydar hørte først og fremst privatisering som et hovedpunkt i Solbergs redegjørelse.

– Det skaper økte forskjeller, er et tydelig skritt mot høyre og feil vei å gå, sier Aydar.