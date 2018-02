Norge tar internasjonal hav-rolle

Nyheter

– Olje, fiskeri og maritim næring står for over 200.000 arbeidsplasser i Norge og de skaper verdier for 500 milliarder kroner årlig. Men det er få inntekter og enda færre forretningsideer å hente fra et dødt hav. Derfor er det så viktig at vi samarbeider internasjonalt om å ta vare på havet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norge skal derfor være hovedsamarbeidsland når FNs næringslivsinitiativ Global Compact skal utarbeide en egen handlingsplan for havet. Den globale havplanen som skal utarbeides har fått navnet The Business Action Platform for Oceans».

Norge skal være hovedsponsor for prosjektet, men privat næringsliv skal stå for størsteparten av finansieringen.