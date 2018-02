Nordlaks med ny teknologi på sin andre brønnbåt

Nyheter

Selskapets nye brønnbåt har LNG-fremdrift og batteripakke, og den vil bli den første brønnbåten i verden med denne teknologien.

LNG står for Liquefied Natural Gas, og er nedkjølt naturgass og metan.

– Utslippene av CO2 reduseres med 30 %, og 90 % for NOx, opplyser selskapet i en pressemelding.

Utviklet i Harstad - bygges i Tyrkia

Brønnbåten skal frakte levende laks og ørret for Nordlaks, og utvikles av NSK Ship Design i Harstad.

– Nordlaks har en egen brønnbåt i dag. Vi kontraherer nå en ny båt med fremtidsrettet teknologi for å få større transportkapasitet, oppnå enda sikrere drift og ikke minst nødvendig kapasitet for den økningen i produksjonen som Nordlaks planlegger. Havfarmene vil kreve mer av hele verdikjeden i Nordlaks, sier Kurt Werner Nilsen, som er ansvarlig for brønnbåtdrift i Nordlaks.

Fartøyet er designet av NSK Ship Design i Harstad og skal bygges i Tyrkia hos Tersan Shipyard. Brønnbåten blir 84 meter lang og 19 meter bred, og blir utrustet med den nyeste teknologien for håndtering av fisk og vannkvalitet.

600 tonn laks

Brønnbåten får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks og har også svært gode fasiliteter for mannskapet.

– NSK Ship Design har jobbet med å utvikle brønnbåter med LNG fremdrift siden 2010, og har hele tiden hatt sterk tro på at dette er rett vei å gå for næringen. Dette fremdriftssystemet vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene for brønnbåtene og gir en betydelig miljøgevinst, sier sier Thomas Myhre, Salgssjef i NSK Ship Design.

Kan operere ved havfarmene

Vannkvalitet og fiskevelferd samt miljø har vært hovedfokus i utviklingsprosessen. Brønnbåten er også konstruert for å kunne operere ved havbruksanlegg i mer eksponert farvann, slik som Nordlaks sine kommende havfarmer.

– Vi ser et stort potensiale for LNG og batteripakker i brønnbåter. Neste generasjons brønnbåter har en rekke kraftkrevende prosesser om bord, og brønnbåtenes logistikk og driftsmønster gjør LNG og batterier egnet som kraftkilder, sier Thomas Myhre.

Forventet levering av brønnbåten er i februar 2020.