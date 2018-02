Svenskene vraker trolig NH90-helikoptrene

Nyheter

Det er Teknisk Ukeblad som melder om saken. Sverige har allerede kjøpt og tatt i bruk NH90-helikoptre - men de vurderer å sette dem på bakken. Det er billigere å bruke andre helikoptre, enn å benytte NH90-helikoptrene.

Det er de skyhøye driftsutgiftene som skal være årsaken - ifølge Sveriges Radio koster det 200.000 kroner per driftstime å bruke helikoptrene.

I tillegg til å be om høyere driftsbudsjett, vurderer det svenske Forsvaret å "parkere" helikoptrene til annen bruk enn ubåtjakt, for å spare penger.

Også Sverige opplevde at det tok lang tid å få helikoptrene, som de bestilte alt i 2001. Som avbøtende tiltak kjøpte de inn amerikanske Black Hawk UH60-helikoptre. Da kunne de få 15 nye helikoptre på 16 måneder, og det til en pris på 40.000 kroner per driftstime. Den svenske forsvarssjefen tar til orde for at de heller skal bruke dem.

SV-politiker Marius Jøsevold har i VOL tatt til orde for at Norge burde gjøre det samme.

Tidligere i februar ble det klart at den norske Forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen, mener at NH90-helikoptrene Norge har bestilt, bør gå til fregattene.

De er uansett ikke gode nok til å oppfylle Kystvaktas behov, var hans konklusjon.

Eirik Sivertsen: – Noe må gjøres umiddelbart Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det må på plass både en midlertidig og en langsiktig løsning for helikopterkapasitet hos Kystvakta.

I Belgia har det vært så mye trøbbel med helikoptrene at flere av dem er blitt satt på bakken

– Det er ingen hemmelighet at NH90 har vært og er utfordring for oss. Både i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet jobber vi kontinuerlig med å få helikopteret levert og operativt, sia spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til VOL tidligere i år.

Norge bestilte helikoptrene for mer enn ti år siden, men kun ett av dem er i bruk - når det ikke er til reparasjon eller vedlikehold.

Sverige har fått alle de 18 helikoptrene de har bestilt, men tre av dem er inne hos leverandøren for å gjøre noen endringer.