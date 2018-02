Tord Lien fikk datter, mistet moren (84) en time senere

Nyheter

Tidvis er det ikke langt mellom sorg og glede, men så nært innpå fantastisk glede og stor sorg, som det myreværing og tidligere oljeminister Tord Lien ble utsatt for tirsdag, er uvanlig.

– Vi kunne glede oss over at fødselen gikk fint og at «litja» kom til verden slik hun skulle. Det gikk helt strålende, sier Lien.

Jenta har de foreløpig ikke rukket gi noe navn, så «litja» duger godt foreløpig, sier han.

– Trist melding

Han sier hans kone, Kristin Reitstøen (39), nedkom klokken 0710 tirsdag morgen. To barn var blitt til tre og familielykken var stor.

– Dessverre varte det ikke så lenge. Jeg fikk en telefon 0840 og da jeg så at det var fra omsorgshjemmet til mamma, ante det meg at det var en trist melding som ventet. Jeg fikk beskjed om at mamma hadde gått bort, litt over en time etter fødselen, sier Lien.

Aud Lien ble 84 år gammel.

Moren var innlagt ved Elvelund omsorgsboliger i Myre i Vesterålen. Tord Lien vokste opp på Myre som enebarn, med moren, som viktigste støttespiller.

– Jeg sto min mor meget nær. Det var hun som var der hele tiden for meg, og hun har vært et stort forbilde for meg:

– Jeg vokste opp i et typisk fiskevær og i en ganske typisk protestantisk familie hvor nøysomhet, omsorg for andre og verdien av hardt arbeid var høyt verdsatt. Jeg har nok arvet mer av det siste enn det første, men det har vært viktige verdier for meg, som min mor ga meg. Du kan komme langt her i livet med hardt arbeid og å ta seg av andre, sier han takknemlig:

– Jeg håper jeg klarer å videreformidle noen av disse verdiene til mine barn. Det er gode verdier som jeg er veldig takknemlig at jeg har fått av min mor.

– Har vært syk

Hans far døde for vel et år siden.

Det er dog mest glede som preger familien VG treffer når vi besøker dem fredag kveld, i deres hjem i Olderdalen i Trondheim.

– Mamma har vært syk og vi så de siste månedene at hun ikke ville leve ut året. Men hun var den hun var og en mor jeg har lært mye av, så det var tungt å få den beskjeden, sier han.

– Spesielt når kontrasten var så stor med varm familielykke en time før. Et barn kommer til og samtidig går bestemoren bort. Jeg hadde håpet at mamma skulle få vite at hun ble bestemor til en frisk jente og sendte derfor over bilde til de ansatte på Elvelunden. Dessverre rakk hun ikke å se bildet før hun sovnet inn.

– En får ta seg av de en kan

Han sier han ikke føler på at det nå er han som er eldst i familien.

– Nei, det tenker jeg ikke noe på. Jeg har både en onkel og tante og mine svigerforeldre. En får konsentrere seg om og ta seg av de en kan, det er ikke så mye annet å gjøre.

Det er ikke mer enn vel ett år siden, lille julaften 2016, at familien tok imot VG, for å fortelle om årsakene til at Lien overraskende trakk seg som olje- og energiminister.

Det var kona som opplevde at grensen var nådd, etter at han hadde vært Oslo-basert rikspolitiker i 11 år og hektisk statsråd siden Erna Solberg tok over som statsminister høsten 2013.

– Han tok hensyn til meg og barna. Jeg hadde som utgangspunkt at han kunne få sitte så lenge Erna Solberg ville ha ham frem til neste valg. Men jeg kjente på det i fjor, at det begynte å nærme seg en grense. I høst kom jeg til at det var nok, sa Kristin Reitstøen åpenhjertig den gangen.

Tord Lien vendte hjem til Trondheim og fikk raskt en attraktiv jobb som regiondirektør for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Trøndelag, med base i sitt eget Trondheim.

Tirsdag morgen skulle han opprinnelig ta imot statsminister Erna Solberg (H) på Kværner Verdal.

Det ble det av flere årsaker ikke noe av.