To omkom da småfly styrtet

Nyheter

Ulykken skjedde ved 20:30-tiden.

Lofotposten var de første som meldte fra om at de to er omkommet. Politiet bekrefter dette formelt søndag kveld. De pårørende ble varslet, og etter noen timer kom bekreftelsen fra flyklubben i Tromsø: To av deres medlemmer er omkommet.

– Mye tyder på at styrten har skjedd i forbindelse med takeoff, sier innsatsleder Lene Lysvoll til Lofotposten. Politiet kan ikke si noe om årsaken til styrten.

Styrten ble meldt til nødetatene rundt halv ni søndag. Alt av redningsmannskaper er kommandert ut, det samme gjaldt to hurtigruteskip, men de ble etter hvert bedt om å snu. Det var redningsskøyta «Sundt Flyer» som kom først til stedet, og fikk hentet de to omkomne opp av vannet. Det var kun de to som befant seg i flyet.

Det er funnet vrakrester fra småflyet sjøen.

Pressetalsmann Lasse Vangsten i Avinor sier til Lofotposten at Avinor rutinemessig har varsla Luftfartstilsynet, som i sin tur har alarmert Havarikommisjonen.

Hendelsesforløpet ifølge Lofotposten:

21.00: Også begge hurtigrutene ble dirigert til stedet, men de har snudd.

21.06: Redningsskøyta var raskt på stedet, men har forlatt stedet igjen.

21.11: Helikopter er i området og landet på torget i Svolvær.

21.19: Avinor jobber med å sette stab som kan svare mediehenvendelser.

21.21: Politiet ber om at skuelystne fjerner seg fra stedet for å gi plass til redningsarbeidet som pågår.

21.24: Redningsskøyta har lagt til kai ved Redningsselskapets kai i Svolvær. Helikopteret har forflyttet seg til dette stedet.

21.34: To personer er bekreftet omkommet. Det bekrefter innsatsleder Line Lysvoll i svolværpolitiet til Lofotposten.





21.47: Pressetalsmann Lasse Vangsten i Avinor sier til Lofotposten at Avinor rutinemessig har varsla Luftfartstilsynet, som i sin tur har alarmert Havarikommisjonen. - Vi stiller med alt tilgjengelig personell lokalt ved behov i arbeidet videre, sier han.



22.16: Politiet melder at det jobbes med å få bekreftet identiteten på de omkomne og få kontakt med de pårørende. - Vi går deretter over i en etterforskningsfase som ledes av politiet i Lofoten og Vesterålen. Politiet har ingen opplysninger om årsaksforhold, skriver politiet i Nordland.

23:05: Lofotposten melder at flytrafikken til og fra Helle blir påvirket av flystyrten:

– Vi kansellerer de to første avgangene mandag morgen av hensyn til personellet som har vært i virksomhet i kveld, sier lufthavnsjef Bjørn Opsahl til avisen.

Første fly lander 08.25 og får avgang 08.40.

23:07: Nordlys melder at flyet tilhører Tromsø flyklubb. Styret samlet seg søndag kveld på klubbhuset inne på flyplassområdet på Langnes. Deretter ble dørene åpnet for alle medlemmene.

- Vi holder åpent på brakka slik at de av våre medlemmer som vil, kan møtes her, uttaler Yngve Johnsen til avisen.

Melding fra politiet

23:40: Politiet melder at flyet som har styrtet er av typen Piper Cherokee. Flyet kom fra Tromsø tidligere søndag. Ulykken skjedde i forbindelse med returen.

Det opplyses videre at politiet har startet etterforskningen, kontaktet vitner og gjennomført åstedsarbeider. Havarikommisjonen for sivil luftfart vil komme til Svolvær mandag.

Rolig

VOL-fotograf Marius Birkeland ankom Helle flyplass ved 22:00-tiden. Han beretter at brannvesenet da dro opp flyplassens redningsbåt.