KrF-kilder til VG: Kan ende i regjering

Nyheter

Partileder Knut Arild Hareide avviser imidlertid overfor avisen at samarbeidsspørsmålet er et tema på dette stadiet i prosessen.

– Det er ikke på vår agenda nå. KrF har en helt åpen strategiprosess der ingen løp har vært lagt, og der alle skal få si sitt. Dette innebærer en tydeliggjøring av partiets politiske prosjekt. Det er dørnøkkelen til å snu trenden for KrF ligger. Først senere er det tid for å drøfte hvilke konsekvenser vi trekker av dette, både når det gjelder prioritering av saker og samarbeid, skriver Hareide i en epost.

Da fjorårets valgkamp ble oppsummert – etter at partiet endte på historisk lave 4,2 prosent – var en av konklusjonene at «det fremgår ikke klart hva som er KrF sitt overordnede politiske prosjekt».

Snittet av januarmålingene plasserer partiet så vidt over sperregrensen.

Partiledelsen har gjort det klart at det fram til landsstyremøtet skal jobbes med å få fram nye politiske svar. Deretter åpnes det for en diskusjon om samarbeid. VG sier avisen flere ganger – her fra en sentral person i KrF – har hørt følgende argument til bruk overfor dem som er skeptiske til et samarbeid:

– Nå må vi innse at skal vi samarbeide med Høyre, så får vi Frp på kjøpet. Det valget har Høyre og Erna Solberg tatt, så det får ikke vi gjort noe med.

(©NTB)