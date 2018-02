– I år vil vi ha Pride-arrangement i alle kommunene

Nyheter

Fjorårets Vesterålen Pride, som var tidenes første, ble en stor suksess. Det lå derfor i kortene at det ville bli en ny runde i år. Styreleder i Vesterålen Pride, Kamilla Ravn Fossem, forteller at det nyvalgte styret er godt i gang med planleggingen.

Utvider til en uke

Nytt av året, som har vært antydet tidligere, er at arrangementet skal vare en uke til ende og alle vesterålskommunene blir involvert

– I fjor skjedde det hele ganske raskt og vi hadde derfor kort tid på å planlegge. I år er målet å kjøre flere småarrangementer rundt om i Vesterålen, i form av både foredrag og kurs. Vi er veldig fornøyd med fjoråret, men ønsker å gjøre det større og bredere. Vi ønsker derfor at innbyggerne i alle kommunene skal få være med på dette, som en slags oppvarming til selve hovedparaden. Vi er alt i dialog med noen kommuner, uten at noe er spikret ennå, forteller Ravn Fossem.

Parade på Sortland

Vesterålen Pride 2018, finner sted i tidsrommet 11-17.juni, som er en drøy måned tidligere enn det var i fjor. Selve paraden vil fortsatt finne sted på Sortland.

– Vi har prøvd å finne en dato som ikke krasjer med andre arrangementer. I fjor var det mange som var bortreist på dagen. Ved å avvikle det før skoleslutt håper vi at enda flere kan være med, forteller Ravn Fossem, som anslår at det var rundt 250 personer som deltok under fjorårets parade.

Viktig eksponering

En Pride-bølge har skyllet innover landet de siste par årene. Vesterålen Pride har vært en del av denne bølgen, der stadig flere velger å ta initiativ til tilsvarende arrangementer. Ravn Fossem fikk flere forespørsler etter fjoråret.

– Jeg ble kontaktet av noen i Harstad som ønsket å få til et lignende arrangement der. På Leknes jobbes det med å få til Pride, i Bodø skal de arrangere sitt første i september. Det skjer mye nå, noe som er veldig bra. Det er viktig å få eksponering og informasjon rundt Pride, for å støtte det skeive miljø og å bidra til å gjøre livet lettere for mange. For det finnes fortsatt mange fordommer der ute, utdyper Ravn Fossem.

– Samtidig får vi bevist at Pride ikke bare er en storbyting, men noe som er like viktig på små plasser. Å stå fram er også vanskeligere på små steder enn det er i store byer, der man i mye større grad kan være anonym. Vi som er med på å arrangere håper at Pride kan være med på å skape holdningsendringer, sier styrelederen.

Vil ha ideer

Første tirsdagen i mars arrangeres det informasjonsmøte om årets utgave av Vesterålen Pride. Styret håper at mange tar turen for å komme med innspill.

– Da vil vi gjerne ha ideer slik at vi kan gjøre det vi kan for å gjøre årets Pride så bra som mulig, slår Kamilla Ravn Fossem fast.