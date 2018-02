Nyheter

Ifølge meteorologene kan vi vente oss til dels pent vær og oppholdsvær i løpet av lørdagen.

Det ligger for øyeblikket et høytrykk over skandinavia, som styret været og sørger for en fin inngang på vinterferien. Temperaturmessig kan gradene variere fra minus fire grader til minus en grad, alt etter hvor i regionen du befinner deg.

Grip dagen, nyt sola og februarværet.