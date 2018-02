AUF-Emelie fikk fornyet tillit

Nyheter

Med arbeidersanger framført av Bodøoktetten, eget snapchat-filter og engasjerte ungdommer var det fullt med liv på Folkets Hus i Bodø. Det skriver AUF Nordland i ei pressemelding.

I helgen arrangerte AUF i Nordland sitt årsmøte for 2018. Lokallag fra rundt i fylket møttes for å diskutere politikk og velge nytt fylkesstyre.

Fylkesleder Emelie Johanne Johansen (21) ble gjenvalgt til stormende applaus. Johansen er opprinnelig fra Gildeskål, men bosatt i Bodø. Hun er utdannet helsefagarbeider og studerer Internasjonale relasjoner ved Nord Universitet.

«Jeg synes det er utrolig gøy å være den første fylkeslederen som tar gjenvalg siden 2012», forteller Johansen.

«Jeg er veldig takknemlig for tilliten som fylkeslaget har vist meg. Jeg er klar for et spennende år hvor vi skal nå ut til enda flere ungdommer. Vi har vedtatt masse ny politikk som jeg gleder meg til å kjempe for, sammen med det nye fylkesstyret og alle medlemmene våre!»

Det nyvalgte fylkesstyret i sin helhet:

Leder: Emelie Johanne Johansen, Bodø

Nestleder: Håkon Magnussen, Bodø

Styremedlem: Viktoria Høybakk, Hadsel

Styremedlem: Odin Vik, Bodø

Styremedlem: Marte Amalie Lyngedal, Narvik

1.vara: Idar Moby Røreng, Vefsn

2.vara: Aurora Adolfsen, Vega