Nå heves småflyvraket i Svolvær

Søndag ettermiddag starter arbeidet med å heve flyvraket etter småflyet som havarerte utenfor Svolvær lufthavn 11. Februar.

Statens Havarikommisjon for Transport er i Svolvær og skal heve flyvraket, fra der det havarerte i sjøen like nord for Svolvær lufthavn.

To omkom da småfly styrtet Et småfly styrtet søndag kveld i sjøen ved Helle flyplass nær Svolvær. Flyet er eid av flyklubben i Tromsø. Klubben bekrefter at to av deres medlemmer er omkommet.

Havariinspektør Tor Nørstegård sier til NRK Nordland at vraket er funnet og at de holder nå på med å legge ut ankerblokker for å feste og fortøye flyet klart til å starte operasjonen.

Operasjonsleder hos politiet i Nordland, Ivar Bo Nilsson sier til NRK at flyet nå er lokalisert på 73 meters dyp og ligger om lag 350 meter nord-øst for den nordlige enden av flystripa til Svolvær lufthavn.

Flyhavarikommisjonen har sendt to inspektører til Svolvær for å bistå i arbeidet etter småflystyrten søndag kveld der to personer omkom.

79 år gamle Leif Jarle Stamnes fra Tromsø og 63 år gamle Einar Halvorsen fra Langhus omkom i ulykken.

Leif Jarle Stamnes (79) og Einar Halvorsen (63), som døde i flyulykken i Svolvær, var onkel og nevø. Familien beskriver de to som livsglade, rause og med godt humør.

Bruker undervannsrobot

Avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon, Kåre Halvorsen forteller hvordan arbeidet foregår.

-Ting blir dokumentert, vi er på båten og har ute en ROV, og etter hvert blir vraket tatt opp på båten. ROV-en har flere misjoner, både å få lokalisert vraket og sett hvordan det ser ut på bunnen og de komponentene som finnes der. Man bruker den også til å få hjulpet med å få til selve hevingen og til å få plukket ting som befinner seg på bunnen sammen, sier han.

Tå båten, en av den en lekter og ROV-en, som er en undervannsrobot blir brukt i arbeidet med hevingen.

– Vraket blir heist om bord på båten etter hvert. Derfra styres også ROV-en. Det er folk både fra havarikommisjonen og politiet om bord, sammen med mannskapet som styrer ROV-en, sier Halvorsen.

Forsøker å få oversikt

Arbeidet med å finne ut hva som egentlig skjedde i minuttene fra flyet tok av fra flystripa til det krasjet i sjøen, har pågått helt siden Havarikommisjonen ble varslet om ulykken.

Svolvær lufthavn holder stengt for dagens to første avganger mandag etter småflystyrten som kostet to mennesker livet søndag kveld.

– Jobben har pågått ei stund nå, vi har snakket med folk for å få oversikt over hva som har skjedd forut for ulykken. Det arbeidet startet med en gang. Men det vil gi ytterligere informasjon å få sett på vraket, sier han.

– Det er først da man kanskje kan være mer entydig i konklusjonen, hvis man klarer det, sier Halvorsen.

Per nå er det ikke mulig å angi når Statens Havarikommisjon er i havn med arbeidet med å avdekke årsaken til ulykken.

– Først må vi få sett på flyvraket, etter det er det litt mer mulig å anslå en tidshorisont for når undersøkelsene skal være ferdig, sier han.