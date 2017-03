Fortsatt gode priser for norsk sjømat

Norges sjømatråd melder at Norge eksporterte 196.000 tonn sjømat i februar til en verdi av 7,5 milliarder kroner.

– Det er en volumnedgang på 19 prosent og en verdiøkning på 448 millioner kroner eller 6 prosent, sammenlignet med februar i fjor, heter det i pressemeldingen.

Gode priser

– Lakseprisene falt noe i februar, men snittprisen på 64,11 kroner var fortsatt 9 kroner høyere enn februar i fjor. Litt senere skreiinnsig førte til at volumene også i februar var redusert, men også her lå prisene over samme måned i fjor. Eksportverdien av norsk klippfisk økte i februar, heter det videre.

Klippfisk til Brasil

Jul og påske de største konsumtoppene for norsk klippfisk, og sen påske i år gjorde at klippfiskeksporten til Brasil økte.

– Det er også en forsiktig optimisme når det gjelder kjøpekraften i Brasil. Det er gledelig for den norske klippfisknæringen, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

15,1 milliarder

Så langt har Norge eksportert 374.000 tonn sjømat til en verdi av 15,1 milliarder kroner. Det er 59.000 tonn mindre enn i fjor, men prisene gjør at verdien har økt med 1,3 milliarder,

Laks og ørret

Lakseeksporten er på samme nivå som i fjor i kvantum. Det har vært nedgang i eksporten til EU, men økning i eksporten til USA.

Eksporten av ørret er mer enn halvert sammenlignet med februar i fjor. Thailand, Hviterussland og Japan var de største markedene for norsk ørret i februar.

Mindre torsk

Det ble eksportert mindre torsk, både fersk og fryst.

12.600 tonn fersk torsk og 6.300 tonn fryst torsk ble sendt ut av landet i februar.

I tillegg ble det eksportert 1.900 tonn skrei.

Klippfisk

Klippfiskeksporten økte i februar. 6.800 tonn ble eksportert, 2.000 tonn mer enn i februar i år.

Nedgang

Ellers er det nedgang i saltfiskeksporten,. Det er også nedgang for sild og makrell, samt kongekrabbe og reker.