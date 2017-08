– Absolutt den beste måten å bruke skattebetalernes penger på

Aktuelt i nord

– Dette den absolutt beste måten å bruke skattebetalerens penger på om vi ser på alternativet, sier Freiberg.

Regjeringen har bevilget 18,9 millioner kroner til Fagskoleutdanningen. Politikeren er veldig fornøyd med at brannskolen i Tjeldsund legges ned. Han understreker at Frp hele tiden har vært klare på at lokaliseringen måtte legges til Fjelldal, fordi alt ligger til rette for at undervisningen skal skje der.

– Derfor er jeg veldig glad for at justisministeren klart og tydelig rydder unna den tvil som har vært skapt, sier Kjell-Børge Freiberg, 1. Kandidat for Nordland FrP til VOL.

Fagskoleundervisningen for utdanning av brann- og redningspersonell er tidligere vedtatt lagt til Norges brannskole på Fjelldal, men på grunn av en del uklarheter har det vært usikkert om den teoretiske utdanningen skulle finne sted i Harstad.