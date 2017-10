Venstre med olje-ultimatum, krever vern

Aktuelt i nord

Å gjøre Norge mindre oljeavhengig og verne Lofoten, Vesterålen og Senja, er et av kravene dersom Venstre skal gå i regjering. Det sa partileder Trine Schei Grande i sin tale til partiets landskonferanse lørdag, ifølge NTB.

Grande sier til Dagbladet at vern av LoVeSe står øverst på Venstres liste i forhandlinger med regjeringspartiene.

Trine Skrei Grande viser til folkeviljen og den massive motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun håper Frp tar inn over seg folkeflertallet mot oljeboring i nord.

– Nå holder de løftene

Wenche Cumming i folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er strålende fornøyd:

– Vi er veldig glad for dette. Jeg regner med at Skei Grande får gjennomslag for dette, det har de fått til tidligere. Jeg sa det da valget var over stolte på det Venstre og KrF har lovet gjennom hele valgkampen og som de har gjennomført i forrige regjering, med vern av områdene. Da fik jeg rett og det er jeg veldig glad for, sier Cumming.

Jeg er veldig glad for at dette flagges nå som et ultimatum og at de står for det. Nå er det bare om å gjøre at Venstre og KrF kommer seg inn i regjeringen og gjør en avtale som inkluderer vern av LoVeSe, sier Cumming.

Folkeaksjonen har kjempet mot vern av områdene gjennom tre stortingsperioder, i over ti år.

– I Norge er det et flertall i mot oljeboring, det er faktisk et flertall i alle landedeler. Bortsett fra Frp er det også et flertall blant alle velgerne l alle de politiske partiene, flertallet er i mot. Og i tillegg er det selvfølgelig et veldig stort flertall i Lofoten, Vesterålen og Senja som er i mot oljeboring, opp mot 70 prosent, sier Cumming.

Flertallet i Nord-Norge mot oljeboring ligger på 67 prosent, ifølge Cumming.

– Også landsbasis er det et flertall som sier nei til oljeboring i LoVeSe, 58 prosent. Selv på Vestlandet sier de nei, og det er interessant. Det er et solid flertall på alle hold, sier hun.

Folkeaksjonen skal ha landsmøte første helga i november i Bodø.

– At vern er førsteprioritet, og at de sier det nå på dette tidspunktet, er utrolig bra, de sa det i valgkampen og jeg har stolt på at de mente alvor og at de nå lar handling følge ord, og gjør dette er veldig bra, sier hun.