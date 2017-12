Diskuterer vinterkompetanse for sjåfører

Aktuelt i nord

– Norge er et land med lange vintre og tøffe kjøreforhold vinterstid. Vi må sørge for at alle som kjører på norske veier, og spesielt førere av tunge kjøretøy, har nødvendig kompetanse for å takle disse forholdene, sier statssekretær Tommy Skjervold i ei pressemelding.

Ønsker strengere regler

– Vi ønsker også strengere regler og lik praktisering av regelverket for godstransportører i Europa. Dagene i Brussel er derfor viktige for å fremme norske posisjoner flere aktuelle EU-saker på vegtransportområde, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Under Skjervolds reise til Brussel 4.-5. desember følger han opp flere års arbeid fra regjeringen for å sette norske vinterforhold for tungtransporten på kartet.

Samferdselsministeren har ved flere anledninger løftet frem utfordrende norske vinterveier og behovet for godt kvalifiserte sjåfører. I Skjervolds møte med landene som deltar i Road Alliance var hovedtema EUs Mobilitetspakke, og særlig forslagene som dreier seg om sosiale forhold i vegtransporten - som nye kabotasjeregler, markedsadgang og kjøre- og hviletid.

– Når det gjelder adgang til markedet er vi opptatt av å sikre rettferdig konkurranse blant aktørene. Det forslaget EU- Kommisjonen har lagt fram nå, anser vi fra norsk side for å være en liberalisering av adgangen til markedet. Vi synes det er vanskelig å akseptere forslaget slik det ligger nå, sier statssekretæren.

Ministrene i Road Alliance er enige om en felles erklæring om den delen av Mobilitetspakken som dreier seg om sosiale forhold i vegtransporten. Denne erklæringen ble tatt opp på EUs Rådsmøte for Transport 5. desember.

Støtte til forslag om vinterkompetanse

Skjervold møtte også flere saksordførere i Europaparlamentet på flere aktuelle forslag på vegområdet.

Han møtte den svenske europaparlamentarikeren Lundgren, som er saksordfører på forslaget om revisjon av yrkessjåførdirektivet. Samferdselsdepartementet har tidligere i prosessen med revisjonen av yrkessjåførdirektivet tatt flere initiativ for å få styrkede krav til sjåførenes kompetanse til å kjøre på vinterføre. Saksordfører Lundgren har nå fulgt opp dette i sin rapport om forslaget.

– Det er svært viktig for oss at utenlandske sjåfører har riktig kompetanse til å kunne kjøre i Norge under tøffe vinterforhold. Jeg møtte Lundgren og understreket norsk støtte til hans forslag om vinterkompetanse som ligger i Parlamentets endringsforslag. Vi jobber nå aktivt for at dette forslaget skal stå seg i de pågående forhandlingene i Parlamentet og Rådet, sier statssekretær Skjervold.

Videre møtte Skjervold saksordføreren på forslagene i Mobilitetspakken om markedsadgang, kabotasje og veiprising.