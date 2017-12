Sterk vind skaper trøbbel i flytrafikken

Aktuelt i nord

Fra Stokmarknes lufthavn er det avganger til Bodø og Tromsø som er innstilt. Widerøe har innstilt to avganger til Tromsø og en avgang til Bodø, mens FlyViking har innstilt sin avgang til Tromsø.

Også flyavganger fra Bodø lufthavn er innstilt, en avgang til Tromsø og en avgang til Stokmarknes med flyselskapet Widerøe er foreløpig innstilt.

Widerøes avganger fra Andøya luftthavn til Bodø og Svolvær i ettermiddag er innstilt.

Ved Evenes lufthavn går trafikken foreløpig som normalt.

Sterk vind og vindkast i Bodø

Fra Avinor i Bodø blir det fortalt at det er været som skaper trøbbel, det blåser friskt i byen. Det har ført til tidvis kaotiske tilstander ved Bodlø lufthavn, med flere innstilte avganger og endel fly som er innstilt både på ankomst og avgang fra Bodø i dag.

Avinor opplyser imidertid at det ser ut som det kan bli bedre i løpet av dagen.

På Stokmarknes lufthavn Skagen er det ikke været som skaper trøbbel, men på grunn av at det har vært stengt i Bodø får det innflytelse på avganger herfra.

Lufthavnsjef Trond Holten opplyser at det er alt for mye vind og vindkast i Bodø til at flyene kan ta av eller lande.

– Det er ganske mye vind i Bodø og har vært stengt på grunn av sterk vind, da er trolig årsaken at vinder kommer litt ugunstig inn på lufthavna. Men vi på Skagen tar i mot alle som kommer, for vi har fine forhold her med østlig frisk bris, sier Holten.

Han tilføyer at fly som er innstilt i Bodøl ikke er kommet.

– Akkurat nå er det fly fra Bodø som skulle ha vært her, sier han.

Det er ventet en forverring i værsituasjonen, og meldt storm i nord fredag.

– Det melder dårlig vær fredag, vi får vente og se hvordan det slår ut, men når det gjelder østlige vinder ligger Skagen fint til, så jeg tror ikke det skal påvirke oss nevneverdig, sier lufthavnsjefen.