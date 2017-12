Kan bli skikkelig ruskevær på lille julaften

Aktuelt i nord

Et kraftig lavtrykk over Newfoundland kan treffe Norge på lørdag.

– Dette kan lage skikkelig bygevær i julehelgen, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill.

Fra Meteorologisk institutt, vervarslinga for Nord-Norge opplyser hun at juleværet kan by på både mye vind og nedbør.

– Det er bygeprega i været i dagene fremover, og temperaturene går gradvis nedover. Vi kan få litt sludd eller snø, sier Eikill.

Skikkelig ruskevær dagen før dagen

For julehelga kan det bli en vindfull start.

– Det er en front som kommer inn lille julaften, og den bringer med seg litt våtere nedbør, da kommer det nok regn den 23. desember. Med den fronten blir det et skikkelig ruskevær, med mye vind og regn, sier vakthavende meteorolog.

Dermed ser det ikke så veldig lovende ut for hvit jul. Men det er fortsatt håp i hengende snøre.

– Det har vært en del regn nå også kommer det enda mer. Men det er fremdeles noen dager fram i tid, og det er litt usikkert med det lavtrykket der, sier Eikill.

Vinden som treffer land lille julaften kan bli en stiv kuling fra sørvestlig retning, før den fra ettermiddagen dreier til nordvestlig retning.

– Da kan vinden komme opp i sterk kuling på kysten av Helgeland.

– Hvordan er det for julaften, skal temperaturen gå litt ned, er det håp om snø?

– Det ser ut som det på kysten skal ligge på pluss-sida, men bare et par grader. I indre strøk ser det ut som temperaturen blir liggende rett under null, med minus to-tre grader. På julaften kommer det en del nedbør da også, dessverre, i bakkant av fronten, da blir det regnbyger, sier Eikill.

– Det er kraftig bygevær, så det er mulighet for sludd med bare to-tre plussgrader, sier vakthavende meteorolog, som ønsker alle en riktig god jul, uansett vær.