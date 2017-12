Hollywood-stjerne med opprop mot oljeboring i LoVeSe

Aktuelt i nord

Fredag delte Oscar-vinneren og verdensstjerne Leonardo DiCaprio et Instagram-innlegg fra den internasjonale interesseorganisasjonen Sea Legacy, som etter eget utsagn jobber for å bevare havområder og deres naturmangfold. De har i lengre tid engasjert seg blant annet i kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Organisasjonen består av et kollektiv av naturfotografer og filmskapere, som ønsker å bruke sin kompetanse til å fremme naturens sak.

Det var Lofotposten som først skrev om saken.

Du kan se innlegget på bildetjenesten Instagram her:

En halv million mennesker har mandag likt innlegget, og tusenvis har kommentert. Noen rett og slett for å ønske DiCaprio en god jul, mens andre tilslutter seg budskapet. Flere har også rettet utsagnene sine mot statsminister Erna Solbergs profil på bildedelingsnettstedet, og bedt henne snu i synet på oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Viktig støtte

– Jeg tenker denne typen oppmerksomhet er utrolig viktig for å øke engasjementet og ikke minst gjøre folk over hele verden oppmerksomme på den store og viktige miljøkampen vi kjemper for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Et slik internasjonalt press gjør det enda vanskeligere å åpne havområdene for oljeboring. DiCaprio har blitt en kjent figur i miljøkampen og kanskje vil oppmerksomheten hans på denne saken gjøre at også regjeringa skjønner at de må holde disse unike og sårbare havområdene oljefrie, sier Natur og Ungdom-leder Ingrid Skjoldvær fra Sigerfjord i Sortland til VOL.

Det er fremdeles usikkert hva som vil skje. Begge regjeringspartiene ønsker å åpne for oljeboring utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja, men lot saken ligge i forrige periode, av hensyn til støttepartiene Venstre og KrF. Nå som Venstre ønsker å gå i regjeringsforhandlinger, er det trolig at saken vil stå høyt på deres agenda. Det kan dermed ende med at saken blir lagt på is også i neste periode.

Skjoldvær mener planene bør vrakes for godt, og sier de vekker oppsikt langt utover Norges grenser.

– Vi har merka økt oppmerksomhet om denne saken fra hele verden. Verdens øyne er retta mot Norge, og folk reagerer på hvordan Norge kan kalle seg en miljønasjon og samtidig åpne opp stadig nye havområder for oljeboring, sier hun.