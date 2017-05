Gigantisk lastefly landet på Andenes

Antonov 124-100 heter flyet, som er blant verdens største transportfly.

Årsaken til at det gigantiske lasteflyet landet på Andenes klokken 16.30 fredag, er at det har med seg utstyr som skal til Andøya Test Center.

Skal teste utstyr for polsk forsvar

Flyet hadde med seg utstyr som det polske forsvaret skal bruke i forbindelse med prøveskyting av det norske sjømålsmissiliet NSM, som er utviklet av Kongsberg-gruppen.

Testingen av våpenet skal skje i samarbeid med Andøya Test Center.

– Andøya er et godt egnet skyteområde. Andøya Test Center har gode fasiliteter og det er mindre sivil trafikk i området enn de fleste andre steder i Europa, sier Per Rostad, kommandørkaptein i Sjøforsvaret.

Mens den norske marinen bruker NSM fra skip, har Polen kjøpt et landbasert system, og det er dette som skal testes fra Andøya i noen uker fremover.

Andre gang på Andenes

Rostad sier at også norsk personell og norske skip skal være med under våpentestingen utenfor Andøya.

Ifølge Wikipedia har flytypen som fredag landet på Andøya bitt brukt til å frakte alt fra lokomotiv til kraftturbiner og flyskrog. Flyet kan frakte 150 tonn.

Det er for øvrig andre gang at et Antonov 124-100-fly lander på Andøya. Forrige gang var i januar 2006.

Etter et ganske kort bakkeopphold på Andøya, tok flyet av med kurs for Tyskland fredag kveld.