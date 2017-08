Sjokkert etter gjennomgang av Flystasjon-saken

Andøy

Forsker Tone Salomonsens gjennomarbeidede og grundig dokumenterte høringsuttalelse bør bli pensum for samtlige Stortingspolitikere foran den videre behandlinga av langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

Solberg-regjeringa foreslår som kjent å legge ned Andøya flystasjon for å samle MPA-kapasiteten og kampfly i QRA-beredskap på en planlagt ny base på Evenes.

Regjeringen og Forsvarsdepartementet har meislet ut en argumentasjon og har bestilt og presentert utredninger fra PwC som skulle vise at dette er til det beste for Forsvaret og nasjonen Norge.

Småbiter

Argumentasjonsrekka har imidlertid slått sprekker, og i sin høringsuttalelse sørger den utflytta andværingen Tone Salomonsen for å plukke argumentene i småbiter.

– I høringsuttalelsen tilbakeviser jeg regjeringens påstander om at Andøya vil gi mer støyplager, økte kostnader og dårligere operative forhold. I argumentasjonen viser jeg at tidligere vedtak er fattet på feil grunnlag, og at dagens trusselsituasjon tilsier at tidligere stortingsvedtak må omgjøres, skriver Salomonsen i innledninga.

Hennes forslag til stortingsvedtak er: Vedtak om fremskutt kampflybase på Evenes omgjøres. Overvåkingsbasen på Andøya opprettholdes, og Andøya blir ny fremskutt kampflybase

Avviser regjeringens syn

I høringsuttalelsen på 26 sider gjennomgår Salomonsen argumentene i tur og orden – og tilbakeviser samtlige argumenter som taler imot videreføring av Andøya flystasjon.

Regnestykkene Solberg-regjeringa har presentert for støydempende tiltak på boliger nært Andøya flystasjon samt kostnadene for forlengelse av rullebanene på Andøya plukkes i småbiter – og det påpekes at tallene som nå er presentert står i et sterkt misforhold til de kvalitetssikrede tallene som ble presentert i 2012.

Da Høyres forsvarspolitiker Regina Alexandrova besøkte Andøya og ATC tidligere i sommer, argumenterte hun med at kostnader for luftvern kunne bli avgjørende, og hun mente at Andøya flystasjon var vanskeligere å forsvare enn Evenes. Salomonsen tilbakeviser dette fullstendig:

LTP-en vektlegger betydningen av luftvern. Luftvernbeskyttelse for mottak av allierte styrker er et argument som fremsettes som begrunnelse for å legge ned Andøya.

Regjeringens og FDs argument om at Andøya vil bli uten luftvernbeskyttelse med dagens mobile og fleksible systemer er ikke tilstrekkelig begrunnet.

Andøya er flat med hav rundt på tre sider, noe som gir kryssermissiler lite terreng å maskere seg bak. Årsaken til dette er at flystasjonen ligger, som LTP beskriver, i havgapet. Dette havgapet er imidlertid en stor taktisk fordel for et luftvernsystem. Evenes kan beskyttes med luftvern, men terrenget rundt Evenes er av en slik art at kryssermissiler kan maskere seg bak fjorder, høye fjell og trange dalfører. Et luftvern vil ha store utfordringer med å beskytte Evenes ved omfattende angrep med kryssermissiler. Innenfor totalkonseptet luftvern har Andøya flystasjon enorme fortrinn som ikke er beskrevet i LTP.

I motsetning til Evenes tilfredsstiller Andøya alle kriteriene for passiv beskyttelse. Innenfor flystasjonen er det stor spredning av armerte jagerflysheltere og splintsikre oppstillingsplasser. Disse er til og med gruppert i to ulike områder på flystasjonen.

Det er et viktig moment at en motpart må anvende et betydelig høyere antall med presisjonsvåpen for å uskadeliggjøre infrastrukturen på Andøya flystasjon sammenlignet med Evenes, skriver Salomonsen – som til slutt påpeker at det i LTP-en ikke fremgår verken konkrete planer eller avtale midler til kjøp av langtrekkende luftvern.

Operativt og økonomisk

Salomonsen er krystallklar i sin konklusjon. Hun mener at både hensynet til forsvarsevnen og de økonomiske konsekvensene tilsier at både kampfly og MPA-kapasiteten bør samles på Andøya, og at Evenes skrinlegges som militær base:

Infrastruktur, rullebanesystem og nødvendig utstyr må være tilgjengelig og på plass når kampflyene kommer. Evenes har mange usikkerhetsfaktorer, innenfor alle områdene. Usikkerhetsfaktoren ved Andøya er støy. Andøya er ikke utredet på likt grunnlag med Evenes, noe som umuliggjør reelle sammenligninger. Det knytter seg dermed usikkerhet til den faktiske støybelastningen etter etablering, men påstanden om at Andøya er mer støyutsatt enn Evenes er tilbakevist. Det er også dokumentert at Andøya har nødvendig infrastruktur, kapasitet, personell og areal til å raskt kunne etableres som QRA-base, og den anses som operativt best. I tillegg blir den mye rimeligere.

Å velge Andøya som fremskutt QRA- og MPA-base reduserer faren for kostnads- overskridelser, sikrer best gjenbruk av eksisterende infrastruktur og reduserer risikoen for tap av kritisk kompetanse.

Jeg forstår at det kan være vanskelig å endre tidligere Stortingsvedtak om fremskutt QRA på Evenes. Da skal man tenke på at samme Stortingsvedtak gikk inn for å videreføre MPA på Andøya. Uansett hva utenriks- og forsvarskomiteen velger å innstille i 2016 vil det være i strid med tidligere vedtak.

Sjokkerende funn

Til VOL sier Tone Salomonsen at regjeringen har uttalt at økonomiske hensyn og målet om å øke forsvarsevnen ligger til grunn for omstillingen i Forsvaret man legger opp til i LTP-en.

– Jeg mener at det å da legge ned Andøya flystasjon og flytte helikoptrene fra Bardufoss er store feilgrep, som vil slå dramatisk ut for forsvarsevnen i negativ retning.

– For følgen er at Nord-Norge kan bli et forsvarsmessig tomrom. Rikt på attraktive og strategisk viktige naturressurser, men sårbart forsvarsmessig.

Salomonsens engasjement vokste frem av et ønske om å bidra på dette feltet. Som forsker er hun vant til å sammenstille og analysere informasjon.

– I tillegg er det jo slik at jeg er utflytta andværing, og eier av en tidligere Forsvarseiendom i Skarsteindalen, hvor planen er å etablere forskningsvirksomhet og næringsdrift, sier hun.

Mye arbeid

Hun har brukt mange uker på arbeidet. Det har vært et langsommelig gravearbeid for å finne dokumenter og sammenligne dem.

– Det har ikke vært gjort noe tillitvekkende arbeid fra FD sin side for å tilgjengeliggjøre informasjon. Men det har vært interessant og givende. Jeg er sjokkert over det jeg har avdekket. Det stilles strenge krav til forsvarlig saksbehandling når det gjelder statlige omstillingsprosesser. Prosessen skal være redelig, etterrettelig og sannferdig. Men jeg finner ikke at denne prosessen fyller disse kravene. Dette til tross for at blant annet statssekretær Øystein Bø hardnakket har hevdet seriøsitet og redelighet i prosessen. Men dette henger ikke på greip. Med så store avvik i kostnadsanslag og støymessige argumenter, er det all grunn til å slå alarm, sier hun.

Hun er av den klare mening at noen bør stilles til ansvar for dette.

– Det er muligens en jobb for kontrollinstansen i Stortinget, sier Salomonsen, og takker alle som har bidratt i dette arbeidet.

– Jeg vil takke for at jeg har blitt inkludert i et godt samarbeid med dyktige folk som også har engasjert seg for å vise at forslaget om å legge ned Andøya flystasjon vil være et feilgrep, sier Salomonsen.

– Uforsvarlig prosess

Salomonsen stiller også kritiske spørsmål til forsvarligheten av utredningsprosessen.