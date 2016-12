– Det er store muligheter her

Det var jeg som fikk ballen til å rulle, sier Rachel. Hun forteller smilende om tankestrømmen som endte med at flyttelasset til familien på fire ble sendt lengst nord i Vesterålen.

Kom til et veiskille

– Ja, det hele startet på våren ifjor. Jeg hadde kommet til et skifte når det gjaldt jobben. Jeg var litt lei, og hadde lyst til å gjøre noe nytt. Kjente at jeg var litt ferdig med det pulserende livet i Oslo, og ble litt inspirert av Lise (Holtet) og Tom (Bjørvik) som hadde gjort alvor av å ta en pause fra den hektiske hverdagen. De hadde tatt steget og flyttet nordpå for et år.

– Tanken på å ta det steget fristet veldig. Det ble liksom mer og mer tydelig for meg at tida var inne, dess mer jeg tenkte på det. Tanken om å ta et helt år hjemme på Andøya. For å la ungene oppleve alle årstidene der oppe, og virkelig nyte det å bo tett innpå den vakre naturen vi har her. Vi hadde hatt ferieturer oppover, men å bo her ville være noe helt annet.

– Etter å ha latt tanken modne litt, nevnte jeg det for samboeren min Henrik. Skal vi ta et år på Andenes? spurte jeg.

Henrik var ikke vanskelig å be. Tvert i mot, forteller Rachel.

– Ja, hvorfor ikke? Lets go! sa han spontant. Henrik sjekket med jobben sin at det kunne la seg gjøre, mens jeg liksom følte at det var tid for å sette strek. Jeg måtte likevel ta litt tid i tenkeboksen, siden jeg gikk fra en konsulentjobb i Adecco. Først tenkte jeg på om det var liknende økonomi-jobber her oppe. Men mens jeg sjekket litt, så tenkte jeg at «jobb får jeg meg alltids». Så jeg sa opp jobben, og tenkte ikke så mye over det.

– Vi fikk leid oss hus, og leide ut leiligheta vår i Oslo. Ting gikk slag i slag, og ballen begynte å rulle i mars ifjor.

– Vi stortrives!

Rachel forteller at de flyttet nordover i begynnelsen av august ifjor.

– Det var herlig, men samtidig et spennende skifte for oss alle. Hverdagen kom etter sommeren, og Henrik måtte pendle sørover. Det betød at jeg ble endel alene i perioder, men det var herlig å se ungene finne seg til rette så raskt, og alt fungerte veldig bra. Nå stortrives vi hele gjengen, smiler Rachel.

Det bekreftes uoppfordret av den blide jenta som kommer smilende inn døra hos Andøyposten. Linnea synes det er herlig å bo her, og lillebror William sier seg smilende enig i det. Mamma Rachel Nygård sier det er flere grunner til at familien stortrives på Andøya og i Vesterålen

– Det er så fritt og fint her oppe, og trygt for ungene. Og når det er fint vær, finnes det ikke finere sted å bo, smiler hun.

Så langt har de store sommertemperaturene glimret med sitt fravær, men godværsdagene etter flyttinga i fjor ble utnyttet til det fulle.

– Når varmen slår til, er livet her oppe virkelig idyllisk. Vi storkosa oss på godværsdagene ifjor. Da var det bading på Bleiksstranda og mange turer på stranda i Merket ble det også. Herlig, smiler Rachel og Linnea.

– Når det gjaldt jobb her oppe, så undersøkte jeg forskjellige ting. Men å fortsette med kontorjobb fristet ikke. Istedet hadde jeg lyst til å drive med hudpleie. Jeg er jo utdannet hudpleier, så det var naturlig å tenke på det, og jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker i større grad, smiler Rachel - som nå er i ferd med å starte sin egen salong.

– Ja, det er spennende og jeg gleder meg. Det å starte for meg selv, ser jeg bare fordeler med. Jeg tenker ikke på utfordringer eller hindringer - jeg liker heller å fokusere på mulighetene. Åpninga av salongen har vi forberedt en tid, og nå er det like før jeg kaster meg ut i det, sier hun.

Et fint sted å satse

Rachel Nygård mener Andøy og Vesterålen er en fin region å satse i - og deler sine tanker om det.

– Jeg vil påstå at risikoen ved å etablere virksomhet er ganske lav her, hvertfall hvis man ikke gjør store investeringer. For de faste utgiftene er mindre, og man kan klare seg med en inntekt i startfasen, blant annet fordi bokostnadene er så mye lavere. I tillegg er det nok enklere å finne en bransje hvor man ikke har så mange konkurrenter, og hvor det finnes rom for en ny aktør.

– Så for meg føltes det naturlig og rett å satse. Jeg har vært i kontakt med næringshagen, næringskontoret i kommunen, og rådgiver Trine Horn. Jeg har også et godt nettverk her, og det har jeg dratt nytte av. Å flytte til en helt ny plass, ville nok vært tøffere. At Andenes er et relativt lite sted, det gjør samtidig at man raskt blir kjent med folk. Det merker også jeg og Henrik. Men å ha de nevnte instansene her på Andenes tror jeg er kjempeviktig for å skape vekst. Jeg tenker også at næringsjefene er en nøkkelfaktor for å legge til rette og veilede gründere og andre som vil satse.

Salongen skal hete «Din tid velvære» - og jeg er på utkikk etter en samarbeidspartner innen samme segment. Målet er å skape en plass der folk kan få ulike tilbud innen forskjellige behandlinger innenfor helse, beauty og velvære, slik at kundene kan få en stor meny av forskjellige behandlinger hos oss. Så interesserte oppfordres til å ta kontakt, tilføyer Rachel.

– Uansett er det kort tid til jeg åpner dørene og kjører igang. Jeg kjenner at det er godt å prøve noe nytt - og kaste seg ut i det.

– Det er også flott at satsinga gir meg og Henrik sjansen til å gjøre noe sammen. Han har nemlig – engasjert seg i driften av floating-tanken som ligger i samme forretningsbygg i sentrum - i de tidligere lokalene til fotograf Jan Olav Andersen.

Mye å gjøre for liten og stor

Hverdagen i Andøy byr også på masse fritidsaktiviteter for både liten og stor. Det er noe Henrik og Rachel setter stor pris på.

– Ja, hele familien liker å være ute på tur, men aller mest Henrik. Han er kjempesporty. Han elsker å gå på tur, og har forlengst tatt turen til Høyvika, Otervika, samt mange av fjellene i området. Fridykket med sel, har han også gjort, og vi har egen båt, så endel fisketurer har det også blitt. Han nyter mulighetene i fulle drag, og synes det er flott.

Henrik sier seg enig - og slår fast at naturen byr på store muligheter for ytterligere vekst og etableringer.

– Ja, Andøya har virkelig mye flott å by på. Nordlyset og hvalsafari er jo to ting med voldsomt potensiale, og jeg tenker at man kanskje burde invitere flere reiselivsaktører hit. For å bygge videre på den aktiviteten som er her, gjennom å finne nye nisjeprodukter og utvikle dem.

– I en tid hvor Forsvaret, som har vært en hjørnestensbedrift i Andøy, kan avvikle sin virksomhet her, så bør man tenke nytt. Jeg håper politikerne sikrer at Forsvaret satser videre på flystasjonen, men uansett ligger det store muligheter her, sier han på telefon fra Oslo.

Der driver Henrik firma Smartbar som selger skreddersydde barløsninger til events og bedriftsmarkedet. I tillegg driver han og kompanjongen firmaet Barservice som leverer bemanningstjenester til barbransjen.

– Jeg har hjemmekontor på Andenes, og det fungerer kjempefint til det administrative. Med dagens teknologi kan man enkelt jobbe fra hvor som helst ved hjelp av mail, Skype og Facetime. Men våre leveranser er rettet inn mot utelivsbransjen og event-arrangører i Oslo-området. Det krever at jeg er fysisk tilstede, så jeg må pendle endel. Akkurat nå er det høysesong, og det betyr endel tid borte fra familien, dessverre. Men det er godt å vite at ungene har et så trygt og godt oppvekstmiljø som Andenes byr på, sier han.

– Lave bokostnader

Begge trekker frem et rikt tilbud av fritidsaktiviteter for barna som verdifullt.

– Teater, sport, idrett, musikk og kultur, i Andøy er det et rikt tilbud av aktiviteter. Det skjer veldig mye, til tider nesten for mye, smiler Rachel.

– Ja, det er et imponerende bredt spekter, så vi føler oss heldige og kjempepriviligerte. Bare det at ungene har hyppig svømmeundervisning på skolen er kjempeflott, sier de to.

– Ja, et trygt og godt oppvekstmiljø for ungene. Det betyr voldsomt mye. Da jeg flytta hit hadde jeg skuldrene helt oppunder ørene. Nå slapper jeg av, og det er også herlig at det er kort vei til en knaus der man sette seg, og bare kan se ut over havet.

De to peker på lave bokostnader som en annen fordel ved å flytte hjem til Andøy og Vesterålen. – Ja, man får mye for pengene her oppe, hvertfall sammenliknet med de største byene. Men vi brukte samtidig endel tid på å kikke rundt, og se på det som var tilgjengelig i boligmarkedet. Vi brukte tid før vi fant noe som vi likte til det som var «rett pris» for oss. Vi ønsket å ha lave bo-kostnader, og nå har vi kjøpt oss et trivelig lite rødt hus med hvite vinduskarmer. Midt i blinken for oss, og vi gleder oss til innflytting i sommer.

– Det gjør vi også, tilføyer Linnea og William - og røper at de også skal få seg et firbent familiemedlem.

– Ja, vi skal få oss hund. Det skal bli så fint, smiler Linnea.

– Vi føler oss kjempeheldige. Her oppe kan vi jo også by venner fra andre kanter av landet på unike opplevelser om de kommer på besøk. De kan padle på storhavet, nyte nordlyset i mørketida, og se kval året rundt. Det er eksotiske ting som vi har «rett utenfor stuedøra».

– Engasjementet og patriotismen som er her oppe er fantastisk. Det at folk arrangerer dugnad for å rydde i naturen, på stranda, eller i nabolaget, eller at man løfter i flokk for å bygge en ny flerbrukshall, det er noe man nesten ikke ser i byene. Her er dette engasjementet imponerende sterkt, og det er flott å være en del av dette. Det er også flott å se måten disse verdiene formidles til barna og ungdommene. Det er viktig og verdifull lærdom, sier Henrik.

– Summen av disse tingene er så flott at vi ikke nøler med å anbefale andre å kaste seg i det - og flytte hit. For har man lyst til å etablere sin egen arbeidsplass, er det flotte muligheter for det her oppe. Her i Andøy mangler vi for eksempel en egen fisk- og ferskvarebutikk. Det er vi bombesikker på at det er marked for.

– Så om du sitter på kontoret i Oslo, og kjenner at du er litt lei - så er det muligheter og masse flotte folk her i Vesterålen som gjerne vil ha flere gründere hit, oppfordrer Rachel Nygård og Henrik With.

Denne saken ble opprinnelig publisert i Fløtt heim-magasinet, som kom ut i juni 2016.