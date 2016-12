– Jeg er imponert over innsatsen på Andøya

I et brev sendt tidligere i desember takket John Helmersen og Lillian Grøsnes i LO i Vesterålen for LO-ledelsens støtte til Andøy-samfunnet i forkant av avgjørelsen om nedleggelse.

Videre skrev de to at de stiller seg sterkt kritisk til vedtaket om å flytte de marine overvåkningsflyene fra Andøya. De ba nå LO sentralt om å engasjere seg i omkampen.

– Imidlertid ber vi om at LOs ledelse fortsatt benytter sin tyngde og innflytelse for å få en ny, grundig og uhildet gjennomgang av det beslutningsgrunnlag som Stortinget fikk seg forelagt av regjeringa. Vi forutsetter at det blir omkamp om saken, om ikke før så etter at et nytt storting er valgt i 2017, heter det i brevet.

– Følger med

Nå har LO-leder Gerd Kristiansen svart på brevet fra Vesterålen.

– Jeg kan forsikre dere om at LO kommer til å følge nøye med på dette videre sammen med våre forbund, som er dypt engasjert i saken, skriver Kristiansen i brevet, som er datert 22. desember.

Vil ha grundig gjennomgang

Hun understreker i brevet at LO er imot flyttingen av de maritime overvåkningsflyene til Evenes, både av forsvarstekniske hensyn og av hensyn til konsekvensene for et helt lokalsamfunn.

– Dessverre gikk ikke vedtaket i Stortinget vår vei. Nå setter vi vår lit til at tallgrunnlaget for beslutningene skal grundig gjennomgås, og at det er forutsatt at man skal komme tilbake til Stortinget dersom det viser seg å være store avvik.

Imponert LO-leder

LO-lederen takker også for en uforglemmelig opplevelse da hun 28. september besøkte Andøya i forbindelse med den store markeringen for å beholde Andøya Flystasjon.

– Jeg er imponert over innsatsen og engasjementet som LO i Vesterålen og ikke minst lokalbefolkningen på Andøya har vist i denne saken – over lang tid.