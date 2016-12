Julehandel i gammel stil

For mange er nok Andøy de seneste årene blitt stedet der du kan reise ut i verdensrommet med Romskipet Aurora. Vil du derimot reise hundre år tilbake i tid, er Gammelbutikken i Risøyhamn stedet å besøke.

Forelskelsen

Ved siden av den moderne Joker-butikken i Risøyhamn ligger et forholdsvis anonymt hvitt hus. Kommer man bilveien gjennom bygda, så kan man fort kjøre forbi denne perlen av en butikk.

– Hovedveien var havet i 1912 da Th. Benjaminsen åpnet den nye butikken, og det gir oss litt utfordringer i dag, forteller Adelheid Flesland Benjaminsen. Hun forelsket seg i Gammelbutikken da hun, etter en annen forelskelse, kom til Risøyhamn og familien Benjaminsen i 1996.

– Noe av det første jeg fikk være med på da jeg kom til Risøyhamn i 1996, var feiringen av firmaets hundreårsjubileum. Da hadde svigermor, Ellinor, fått med seg de som jobbet i butikken og åpnet kafe i Gammelbutikken, forteller Adelheid. I løpet av den uken de serverte kaffe i lokalene, så ble hun mild sagt betatt, og ikke minst veldig bevist på hvilken skatt familien satt på i de autentiske butikklokalene fra 1912.

Fra 1912 til 1988

Familien Benjaminsen kom til Risøyhamn i 1902, da Th. Benjaminsen, etter flere negative hendelser, valgte å forlate Napp i Lofoten der han drev landhandel. Han kjøpte handelsstedet i Risøyhamn.

– Det var veldig nedslitt da de kom hit, og i våningshuset, der den eldste delen er fra 1713, vokste det bringebærplanter opp fra kjøkkengulvet, forteller Adelheid. Arbeidet med å renovere handelsstedet tok til umiddelbart, og i starten ble det trolig drevet butikk i den gamle brygga, som fortsatt står nedenfor Gammelbutikken.

– I 1912 stod Gammelbutikk klar, og det var en stor butikk på den tiden, sier Adelheid. Frem til det første byggetrinnet av dagens Joker-butikk stod ferdig i 1988, var det butikkdrift i lokalene fra 1912. Med den moderne butikkens inntog, gikk Gammelbutikken i «møllposen», og bortsett fra den nevnte uken i 1996, ble den der frem til butikkens hundreårsjubileum i 2012.

Fra ide til reåpning

– Det var nok ikke så mange flere enn svigermor som så verdien i Gammelbutikken, sier Adelheid, som etter å ha forelsket seg i butikken, hadde lyst til å bruke den. Få den frem i lyset.

– Den lå der og hadde så mye historie i seg, så det ble bare viktigere og viktigere for meg. Jeg fikk også med meg mannen min Hans på tanken om at Gammelbutikken måtte kunne brukes, sier hun. Etter noen år med tenking, både hver for seg og sammen, så løsnet det da de i 2011 deltok på «Medvind-kurset» i regi av Apriori.

– Det var da det ble så konkret at vi så at vi kunne realisere noe her, og dette noe ble et museum og en gavebutikk. En gavebutikk med ekte nostalgi, sier hun.

Gamle varer

Det er ikke å overdrive at et besøk i Gammelbutikken er en tidsreise. Her er både den gamle butikkinnredningen og et stort utvalg av varer fra langt tilbake i tid tatt vare på.

– I denne butikken fikk folk tak i det de hadde bruk for, fra dagligvarer til snekker ting og syting. Det er veldig artig å gå gjennom hyller og skuffer i dag, for mye ligger igjen. De gamle varene viser blant annet at før i tiden så reparerte man ting. Her finner du for eksempel koketopper til komfyren og knotter til lokket på kaffekjelen, slike ting som vi i dag ikke reparerer, men kaster og kjøper nytt, sier Adelheid.

En egen ro

Hun sier at det er en helt egen ro å komme inn i Gammelbutikken. Rett og slett ganske stille sammenlignet med en moderne butikk med sine maskinerier og kraftig belysning.

– Den gangen for hundre år siden, så måtte kundene ha tid. Det var ikke summering på kasseapparatet, og folk måtte vente til melet og sukkeret var veid opp. Valgene var litt enklere den gang, da sukker var hvit eller brunt. Ikke som i dag da det er utallige varianter og til og med en rekke produkter som skal brukes som sukker, men ikke er det, sier hun.

Julehandelen

– Hvordan tror du julehandelen var her for 100 år siden?

– Jeg tror faktisk at de hadde åpent på julaften den gangen. Det har vi ikke i dag. Og det var nok like hektisk den gangen på sitt vis, tror Adelheid. Hun forteller at det også i en handelsfamilie, som driver både butikk, skipsekspedisjon og formellager, blir jul.

– Noe av det første svigermor lærte meg, var at jula kom uansett. Det er selvfølgelig mye arbeid før jul når alle skal handle, men vi er velsignet med flinke ansatte, som vet hva de skal gjøre og de yter en stor innsats. Det er en hektisk tid, men man får tid til det man vil, sier Adelheid. Hun lurer på om det egentlig er slik at vi har så dårlig tid i dagens samfunn.

– Før i tiden måtte man som sagt vente til melet var veid opp, og man måtte prate med folk isteden for å se ned i en mobiltelefon. Du måtte lese papiravisen for å holde deg oppdatert, eller en bok for å lære deg noe. I dag får alle bare dårligere og dårligere tid, selv om vi egentlig jobber mindre enn før og har mye mer fritid, sier hun.

Gavebutikken

Er du en av de som har litt tid til overs i førjulsstria, så er det verd turen å bruke den på en tidsreise i Risøyhamn. I Gammelbutikken, kan du i tillegg til å mimre om gamle dager finne forskjellige typer handarbeider, som redesign-duker og lappeteknikk.

– Svigermor har stikket grytekluter, sier Adelheid. Hun kan også by på såper, godteri, lyker, lys og Willowtree, kopper og krus i alskens varianter.

– Vi selger også bildene som Trude Lind Oftedal lager. Jeg tror at når folk kommer hit, så vil de gjerne ha noe originalt som de ikke får andre steder, og det prøver vi å gi dem, sier hun. Gammelbutikken er åpen om sommeren og noen dager i uken nå i førjulstiden.

Flere planer

Som nevnt i starten av artikkelen, var havet hovedveien da Gammelbutikken ble bygget for over hundre år siden. Fra 2017 håper familien Benjaminsen at kundene nok en gang kommer sjøveien til handelsstedet.

– I samarbeid med Karl Behrens har vi investert i et stort marina-anlegg. Vi har lenge ønsket gjesteplasser for båter, for trafikken øker og det har helt klart vært et behov, sier Adelheid. Hun sier at de planlegger å bygge et servicerom til båtturistene, og leter etter ideer og muligheter til å bruke det flotte bryggeområdet nedenfor butikken.

– Vi som bo her synes Risøyhamn er en liten perle, og i tillegg til våre butikker har bygda galleri, kafe, garn og snekkerbutikk, skole, barnehage, tannlege og legekontor. Jeg tror denne bygda har potensiale til så mye mye mer, og jeg tror folk kan oppleve ro med å komme til en plass som Risøyhamn, sier Adelheid.